Без акторської освіти – зате з культовими ролями: маловідомі факти про Кетрін О’Хару

Після виходу в 1990 році "Сам удома" однією із найпам’ятніших персонажів стала мама Кевіна МакКалістера – роль, яку зіграла канадсько – американська акторка Кетрін О’Хара.

24 Канал з посиланням на "Українська правда ТаблоID" розповідає цікаві факти про маму Кевіна з "Сам удома" – акторку Кетрін О’Хара.

Цікаві факти про маму Кевіна з "Сам удома"

71-річна Кетрін О’Хара – канадська акторка і, без перебільшення, найвідоміша новорічна мама у світі. Її ролі у фільмах "Сам удома", "Бітлджус", а також у культовому ситкомі "Шіттс Крік" зробили акторку іконою комедії, яку впізнають кілька поколінь глядачів.

Кетрін О’Хара виросла в Канаді й ніколи не здобувала формальної освіти у сфері комедії. Утім, як жартує сама акторка, їй цього й не було потрібно – адже гумор панував у її родині.

Усі в моїй сім’ї мали почуття гумору. Тато постійно розповідав анекдоти, а мама обожнювала історії й імітацію персонажів,

– згадувала О’Хара.

Акторка також неодноразово зазначала, що канадське походження сформувало її особливий стиль – з умінням сміятися з себе і любов’ю до тонкого, іноді навіть чорного гумору.

До того як пов’язати життя з кіно, Кетрін працювала офіціанткою. Ба більше, перша спроба потрапити до імпровізаційного комедійного театру завершилася для неї відмовою.

Втім, у 1974 році О’Хара все ж стала частиною театру Second City Toronto, замінивши іншу акторку. Саме звідти почався її шлях до великого успіху.

Через часті зйомки й поїздки Кетрін має простий лайфхак – у її валізі лише чорний і білий одяг.

О’Хара має рідкісну аномалію – декстрокардію та синдром situs inversus. Її серце розташоване справа, а внутрішні органи – дзеркально. У більшості випадків це не впливає на здоров’я, хоча може ускладнити медичні процедури.

Кетрін О’Хара познайомилася з майбутнім чоловіком, художником-постановником Бо Велчем, під час зйомок "Бітлджуса". На побачення він запросив її не одразу – і, за словами Велча, вирішальну роль зіграв режисер Тім Бертон, який буквально підштовхнув його до цього кроку.

Пара одружилася у 1992 році, виховала двох синів і веде доволі закрите життя. Відомо, що обидва сини працюють у кіноіндустрії за лаштунками – зокрема над серіалом "Шіттс Крік" та проєктом "Останні з нас".

Мама Кевіна з "Сам удома" – акторка Кетрін О’Хара / Фото @thealexandraarnold

Міжнародна популярність "Сам удома"

Фільм "Сам удома", що вийшов у 1990 році, зібрав близько 476,7 мільйона доларів у світовому прокаті за бюджету 15 – 18 мільйонів доларів, ставши однією з найкасовіших різдвяних стрічок в історії.

У США, фільм бачили 89% респондентів, а понад половина з них регулярно переглядають його під час різдвяних свят. У Польщі щорічні телевізійні покази "Сам удома" збирають 4 – 4,5 мільйона глядачів, що є одним із найвищих сезонних рейтингів у країні. У Румунії різдвяні трансляції фільму дивляться 2,5 – 3 мільйонів осіб, часто з найкращими показниками вечірнього ефіру. У країнах Західної Європи, зокрема у Великій Британії, Німеччині та Франції, стрічка стабільно входить до топ-10 різдвяних фільмів на стримінгових платформах за даними FlixPatrol.

О'Хара і Калкін й досі у дуже теплих стосунках / Фото Getty Images

Чому Кевіна забули вдома – популярна теорія

Існує цікаве пояснення того, чому родина МакКалістерів не помітила відсутність Кевіна: у вечір перед поїздкою батько випадково викинув його авіаквиток разом із серветками, через що при підрахунку в аеропорту кількість квитків співпала з кількістю дітей, і сім’я спокійно вирушила у відпустку.