Снайперський рекорд українця Ковальського згадали в серіалі "День Шакала"

У листопаді 2024 року на екрани вийшов британський серіал "День Шакала" . У популярному трилері згадали про рекорд українського снайпера В'ячеслава Ковальського.

В'ячеслав Ковальський 18 листопада 2023 року вразив ціль на відстані 3800 метрів на Херсонщині, пише 24 Канал. У серіалі згадали саме цей рекорд українця.

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Українець уразив ціль на відстані 3800 метрів

Про цей рекорд розповідають у першій серії серіалу "День шакала" на 30-й хвилині. Однак режисери припустилися помилки, оскільки у серіалі мовиться про відстань 3 450 метрів.

Насправді постріл на таку відстань належить канадському снайперу, який був виконаний у 2017 році в Іраці. Цей постріл посідає друге місце серед снайперських рекордів.

Ковальський перевершив рекорд канадця на 260 метрів. Його кулі знадобилося близько 9 секунд, щоб досягти цілі.

Під час пострілу Ковальський використав гвинтівку та патрон українського виробництва. Разом зі своїм напарником В'ячеслав облаштував позицію на правому березі Дніпра, протилежному до окупантів.

За сюжетом серіалу "День шакала" головному герою вдалося на 15 метрів перевершити рекорд українця.

Про що серіал "День шакала"

Серіал "День шакала" – це екранізація роману Фредеріка Форсайта. У головних ролях знялися Едді Редмейн та Лашана Лінч.

Трейлер серіалу "День шакала": дивіться відео

За сюжетом, неперевершений і дуже вправний вбивця-одинак, Шакал, заробляє собі на життя, виконуючи вбивства за найвищу плату.

Але після свого останнього вбивства він зустрічає собі рівного в особі завзятої офіцерки британської розвідки, яка починає вистежувати Шакала в захоплюючій гонитві по всій Європі.