Вячеслав Ковальский 18 ноября 2023 года поразил цель на расстоянии 3800 метров на Херсонщине, пишет 24 Канал. В сериале вспомнили именно этот рекорд украинца.

Смотрите также "Я вместе с Украиной": накануне 24 февраля среди иностранцев завирусился новый тренд

Украинец поразил цель на расстоянии 3800 метров

Об этом рекорде рассказывают в первой серии сериала "День шакала" на 30-й минуте. Однако режиссеры допустили ошибку, поскольку в сериале говорится о расстоянии 3 450 метров.

На самом деле выстрел на такое расстояние принадлежит канадскому снайперу, который был выполнен в 2017 году в Ираке. Этот выстрел занимает второе место среди снайперских рекордов.

Ковальский превзошел рекорд канадца на 260 метров. Его пуле понадобилось около 9 секунд, чтобы достичь цели.

Во время выстрела Ковальский использовал винтовку и патрон украинского производства. Вместе со своим напарником Вячеслав обустроил позицию на правом берегу Днепра, противоположном к оккупантам.

По сюжету сериала "День шакала" главному герою удалось на 15 метров превзойти рекорд украинца.

О чем сериал "День шакала"

Сериал "День шакала" – это экранизация романа Фредерика Форсайта. В главных ролях снялись Эдди Редмэйн и Лашана Линч.

Трейлер сериала "День шакала": смотрите видео

По сюжету, непревзойденный и очень искусный убийца-одиночка, Шакал, зарабатывает себе на жизнь, выполняя убийства за самую высокую плату.

Но после своего последнего убийства он встречает себе равного в лице заядлой офицерки британской разведки, которая начинает выслеживать Шакала в захватывающей погоне по всей Европе.