В Україні створили перший інклюзивний комікс для дітей

В Україні впроваджують безбар'єрність та роблять суспільство більш інклюзивним. Для цього створюють різні ініціативи.

У Києві відбулася презентація коміксу "Серце бачить більше, ніж очі", створеного в межах одноденного буткемпу "Спілкування без БАР’ЄРІВ". Про це пише 24 Канал із посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

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Прототипом героїні стала реальна дівчинка

Видання, розроблене за участю фахівців «Науково-дослідного інституту соціально-економічного розвитку міста», спрямоване на подолання упереджень і формування у дітей розуміння рівності всіх людей у правах і можливостях.

Прототипом головної героїні коміксу стала Олександра Паскаль, яка втратила ногу після російського ракетного удару по Одещині у травні 2022 року. Попри трагедію, вона продовжила займатися художньою гімнастикою. Її історія стала прикладом мужності та сили духу, який надихнув авторів коміксу.

За словами Сергія Павловського, директора науково-дослідного інституту, це видання у доступній для дітей формі допомагає формувати неупереджене ставлення та повагу до кожної людини незалежно від її фізичного стану чи життєвої історії.

Комікс створено в межах програми UPSHIFT.

Перший інклюзивний комікс: дивіться фото