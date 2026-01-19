Ідеально підійде для довгих холодних вечорів: 5 нових трилерів, які тримають у напрузі

Довгі зимові вечори створені для історій, які тримають у напрузі до останньої сторінки. Особливо зараз, коли дні стали холоднішими, проте атмосферними.

Саме тому 24 Канал зібрав добірку разом із національною книжковою платформою Yakaboo. Ці історії допоможуть компенсувати холод за вікном справжнім книжковим адреналіном.

Дивіться також Мультики, які дивився увесь світ – створив українець: про аніматора дізналися лише зараз

"Пацієнтка Х, або Жінка з палати №9", Наомі Вільямс

Лору знаходять закривавленою – без пам’яті й без пояснень, – і замикають у психіатричній лікарні суворого режиму. Вона не знає, чи була жертвою, чи вбивцею, але що глибше психологиня Емма копає у її спогадах, то більше збігів з’являється з її власним життям. Роман грає на межі довіри: пацієнтка починає лікувати лікарку. І питання "хто з них небезпечніший" лишається відкритим майже до фіналу.



"Пацієнтка Х, або Жінка з палати №9", Наомі Вільямс / Фото видавництва

"Сімейна гра", Кетрін Стедмен

Ідеальне весілля в Нью-Йорку зривається, коли майбутній свекор розповідає Гаррієт історію про вбивство – і наполягає, що вона має зіграти в цю "гру". Розкіш, влада й мовчазна згода в цій родині мають страшну ціну. Гаррієт дедалі більше сумнівається: її перевіряють – чи вже готують до ролі співучасниці? Це трилер про те, як легко закоханість перетворюється на пастку.



"Сімейна гра", Кетрін Стедмен / Фото видавництва

"Одне за одним", Рут Веа

Корпоратив у гірському шале швидко перетворюється на клаустрофобний жах: смерть, лавина і повна ізоляція. Кожен із колег має мотив – і майже кожен щось приховує. Сніг відрізає героїв від світу, а страх – одне від одного. Класичний "замкнений простір", де підозра падає на всіх по черзі.



"Одне за одним", Рут Веа / Фото видавництва

"Золото Істрії", Майк Дауні

Легендарний австрійський трюфель пов’язує три епохи – Римську імперію, Другу світову і наші дні – в одну небезпечну історію жадібності. Кожне покоління вірить, що саме воно знайде скарб і спокуту, але отримує лише нові зради. Тут змови, історичні травми й дуже красива, але тривожна Істрія. Трилер, де скарб – не головне, а от наслідки його пошуку смертельні. Автор – відомий ірландсько-британський кінопродюсер, письменник та сценарист, голова Європейської кіноакадемії.



"Золото Істрії", Майк Дауні / Фото видавництва

"Кисла вишня", Наталія Теодоріду

Це темна казка, де горе народжує монстра, а любов – пошесть. Дитина з запахом землі, чоловік, після якого лишаються мертві жінки, і примари, що не дозволяють забути. Роман читається як міф про токсичну владу й чоловічу вседозволеність, загорнутий у містичний трилер. Лячно не тому, що фантастично, а тому, що надто впізнавано.



"Кисла вишня", Наталія Теодоріду / Фото видавництва

Хто двічі був одружений із агенткою?