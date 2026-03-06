Хотіли відправити живого єнота: що найбільше дратує працівників Нової пошти
- Працівників Нової пошти дратує поведінка клієнтів, які мовчки простягають телефон зі штрихкодом, не пояснюючи свої наміри.
- Були випадки, коли клієнти намагались відправити заборонені речі, такі як заморожені продукти або навіть єнота, що викликало проблеми і збитки.
Щодня через відділення Нової пошти проходять тисячі клієнтів і посилок, тож працівникам нерідко доводиться стикатися з найнесподіванішими ситуаціями. Мовчазні відвідувачі зі штрихкодами на телефоні, спроби відправити заборонені речі та навіть дивні історії з тваринами у коробках – усе це частина робочих буднів співробітників.
У світі існує безліч професій, і в кожній із них працівники щодня стикаються з різними ситуаціями: приємними, складними або й відверто дивними. Не є винятком і співробітники Нової пошти, яким доводиться мати справу з великою кількістю клієнтів та найрізноманітнішими відправленнями. Нижче з посиланням на ютуб-канал Дмитро Тютюн, ми розповімо, що найбільше дратує працівників Нової пошти, а також про деякі максимально дивні ситуації, з якими їм доводилося стикатися.
Що дратує працівників Нової пошти?
Почнемо з базового – поведінки деяких клієнтів. За словами працівників, досить часто люди просто мовчки заходять у відділення та одразу простягають телефон зі штрихкодом. При цьому вони не вітаються і навіть не пояснюють, чи хочуть отримати посилку, чи відправити її. Складається враження, ніби працівник має сам здогадатися про це.
Також є клієнти, які настільки впевнені у собі, що можуть сказати лише коротке: "Мені як завжди", ніби всі співробітники мають пам'ятати їхні попередні відправлення. Не дивно, що така поведінка часто дратує працівників. Окрема проблема – це спроби відправляти заборонені речі.
Найчастіше йдеться про продукти харчування, особливо заморожені. Такі посилки нерідко починають протікати під час транспортування та можуть пошкодити інші відправлення. У підсумку збитки іноді доводиться компенсувати саме працівникам. Коли ж клієнтам пояснюють, що подібні речі пересилати заборонено, дехто починає обурюватися та не розуміє, чому посилку не приймають.
Що ж до дивних історій, то майже в кожному відділенні їх накопичилося чимало. У випуску колишній працівник розповів кілька випадків зі свого досвіду. Наприклад, одного разу люди намагалися "по-тихому" відправити поштою… єнота. Тварині навіть вкололи снодійне, сподіваючись, що це допоможе провернути задум.
Проте працівники вчасно помітили, що коробка почала рухатися. Коли відправнику зателефонували, він усе одно наполягав, щоб посилку прийняли, і, здається, зовсім не розумів, у чому проблема. Іноді в соцмережах також можна побачити відео, де люди нібито намагаються відправити Новою поштою самих себе. Однак, за словами колишнього співробітника, подібні ролики – звичайні фейки. Насправді організувати таке відправлення просто неможливо.
Часті питання
Що найбільше дратує працівників Нової пошти у поведінці клієнтів?
Працівників Нової пошти дратує, коли клієнти входять у відділення без привітання і просто простягають телефон зі штрихкодом, не пояснюючи, чи хочуть отримати чи відправити посилку. Також дратує, коли клієнти кажуть фразу 'Мені як завжди', ніби працівники мають пам'ятати всі їхні попередні відправлення.
Які заборонені речі найчастіше намагаються відправити клієнти?
Клієнти часто намагаються відправити заборонені продукти харчування, особливо заморожені. Ці посилки можуть почати протікати під час транспортування, завдаючи шкоди іншим відправленням, що іноді змушує працівників компенсувати збитки.
Які дивні ситуації виникали на Новій пошті?
Однією з дивних ситуацій було те, коли клієнти намагалися 'по-тихому' відправити поштою єнота, якому навіть вкололи снодійне. Коли працівники помітили, що коробка почала рухатися, відправник все одно наполягав, щоб посилку прийняли, не розуміючи проблеми.