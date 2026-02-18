Прості ласощі для королеви Єлизавети: які млинці вона обожнювала

Зараз саме час готувати млинці із різними начинками. Цікаво, що ця проста страва не оминула навіть королівську родину.

Наприклад, королева Єлизавета ІІ мала улюблені млинці, які відрізняються смаком та текстурою. Про це пише видання hellomagazine.

Яким млинцям надавала перевагу Єлизавета ІІ?

Масляна триває, тож варто пригадати список улюблених начинок для млинців покійної королеви Єлизавети ІІ. Ним Букінгемський палац поділився е у 2021 році. Варто візначити, що список справді вражає своїм різноманіттям.

Вона наавала перевагу млинцям,основою яких було "beurre noisette" – французький метод смаження на маслі, який дозволяє досягнути горіхового присмаку. Завдяки цьому млиці мають особливі смакі якості та залишаються не сухими.



Королева Єлизавета любила млинці / Фото GettyImages

Серед начинок королева Єлизавета обирала шинку, сир та цибцлю-поррей. Також королівська роина серед прихильників клики, тому там також любляь млинці із лимоном та цукром, а також з джемом та вершками.

До слова, у Букінгемському палацу діють свої гастрономічні правила. Наприклад, король Чарльз ІІІ заборонив вживати каву, часник та шоколад у Букінгемському палаці, оскільки він дуже педантичний у своїх звичках.

Водночас на цьому правила не закінчуються. Король Великої Британії завжди подорожує зі своїми столовими приборами, а на цього місці за столом завжди повинна бути срібна посудина з особливою морською сіллю, а також спеціальна подушка, щоб сидіти було комфортно, пише Radar Online.

