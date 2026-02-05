Зовсім не по-королівськи: який дешевий, але специфічний солодкий снек обожнює Меган Маркл

Члени королівської родини Великої Британії мають свої гастрономічні вподобання. Часто вони дуже прості, але доволі незвичні.

Наприклад, Меган Маркл має свій улюблений солодкий снек, про який би ви ніколи не здогадались. Про це пише видання hellomagazine.

Дивіться також "Пісня, під яку коти можуть танцювати": як Майкл Джексон допоміг Queen створити хіт

Що любить їсти Меган Маркл?

Меган Маркл розповіла про свою улюблену закуску. Вперше вона спробувала це незвичне поєднання ще до того, як стала частиною королівської родини Великої Британії. Вона поділилась, що мала цей снек із собою постійно, хоч він не такий простий у транспортуванні.



Меган Маркл любить цікаві поєднання в їжі / Фото GettyImages

Мовиться про каву із корицею – такий цікавий солодкий снек вона обирала. До слова, він також доволі дешевий.

На знімальному майданчику та вдома я намагалась завжди мати банку з кавуном, посипаним корицею, бо це трохи покращує смак і робить його особливим,

– зізналася колишня акторка.

Гастрономічні вподобання членів королівської родини часто обговорюються. Також інтерес викликають деталі життя у Букінгемському палаці. Нещодавно стало відомо, що король Чарльз ІІІ заборонив вживати три продукти: часник, каву та шоколад, пише видання Radar Online.

Король Великої Британії завжди подорожує зі своїми столовими приборами, а на цього місці за столом завжди повинна бути срібна посудина з особливою морською сіллю, а також спеціальна подушка, щоб сидіти було комфортно.

Яка улюблена страва Кейт Міддлтон?