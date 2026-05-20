Незвичайні харчові правила Усика: чому він не їсть супи, але ніколи не відмовиться від сала

Правильне харчування – це фундамент, на якому будується здорове, красиве та витривале тіло. Для професійних спортсменів раціон має особливе значення, адже кожен інгредієнт впливає на результат. У нашій статті ми розкриваємо секрети унікального плану харчування абсолютного чемпіона світу з боксу Олександра Усика.

Харчування спортсмена – це не про жорсткі голодування, а про ювелірний розрахунок калорій та залізну дисципліну. Більшості точно було цікаво, як абсолютний чемпіон світу Олександр Усик тримає феноменальну фізичну форму. Про виснажливий графік "на межі можливого" сам боксер відверто розповів в інтерв'ю популярному британському ютуб-каналу The Overlap.

Як виглядає підготовка Олександра Усика до змагань?

Підготовка Усика до кожного поєдинку починається не в залі, а в лабораторії. На початку кожного тренувального збору (і знову – щомісяця) боксер здає детальний хімічний аналіз крові. На основі цих показників команда фахівців коригує його меню. Головне завдання дієтолога – це забезпечити ідеальний баланс між колосальними втратами енергії (екстремальні кардіо о 5 ранку, басейн та вечірні спаринги) і відновленням організму, щоб боксер не втрачав м'язову масу та тримав імунітет.

Олександр Усик / фото Eóin Noonan

Що на тарілці у чемпіона?

Раціон Олександра Усика базується на простих, якісних та звичних для українців продуктах. Ніякої складної екзотики – лише чиста їжа та точність. Основа меню – прості й корисні продукти, які правильно поєднуються між собою. Це крупи (гречка, макарони), риба (лосось або тунець), яйця, горіхи, оливкова олія, а також велика кількість овочів, фруктів та ягід.

Золота пропорція – це близько 50 – 60% раціону складають складні вуглеводи, іншу частину ділять між собою якісні білки та жири. В окремі періоди кемпу баланс тримається у співвідношенні: 30% білків, 40% вуглеводів і 30% жирів.

Приклад "чемпіонського" обіду: порція гречки з лососем, велика порція овочів із ягодами, 2 – 3 яйця, ложка оливкової олії та жменя горіхів. Перекуси: фініки, банани, протеїнові коктейлі або навіть поживні бутерброди. Український секрет витривалості: єдиний калорійний продукт, від якого Олександр Усик категорично не відмовляється навіть під час найжорсткіших тренувань – це шматочок якісного українського сала. Через шалені навантаження організму потрібне таке паливо. Також боксер обожнює сирники, але суворо контролює їхню кількість.

Які головні харчові табу Усика під час підготовки до змагань?

Залаштунки суворого раціону Олександра Усика відкрила дієтологиня-ендокринологиня чемпіона Катерина Толстікова. Під час тренувального табору повністю виключають з меню чемпіона певні категорії продуктів:

Звичайно, він не їсть цукор у великій кількості, а також гідрогенізовані жири. Усик вживає лише звичайні українські продукти.

Сіль, здобна випічка та картопля – ці продукти також прибирають, щоб уникнути затримки води та зайвої важкості. Також у період інтенсивної підготовки супи зазвичай не вживаються, оскільки команда віддає перевагу більш концентрованим джерелам нутрієнтів та енергії, де легше прорахувати точний баланс білків, жирів і вуглеводів у сухій вазі.

Цікаво буде дізнатись, які страви Усика найулюбленіші. Олександр є великим прихильником маминої кухні і ніколи не втомлюється повторювати, які смачні мамині млинці. Також серед його фаворитів перебувають бургери, адже після бою з Дереком Чісорою український боксер взяв за традицію пригощати цією стравою своїх суперників після поєдинку.

