Загадковий напис на відео та мемах: чому абревіатура POV стала популярною

У відео в TikTok, Instagram чи просто на мемах з різних соцмеерж часто можна зустріти дивний напис POV, який зазвичай ще використовують з написом REAL. Така абревіатура стала вже частиною інтернет-сленгу, але попри це, значення цього напису не всі можуть знати.

Яке має значення популярне слово POV та чому переклад не завжди означає його сенс, розповідає репетиторка @english_with_angiee.

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Абревіатура POV має один переклад, але трішки інше значення

Викладачка англійської мови розповідає, що якось на уроці її запитали: а що означає напис POV на смішних відео чи рілзах. Не секрет, що ролики з цим написом часто набирають мільйонні перегляди, зокрема в TikTok.

За її словами, ця абревіатура насправді з англійської фрази "Point of View", що дослівно перекладається на українську як "точка зору".

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Але в сучасній інтернет-культурі значення фрази дещо змінилося. І зараз напис POV на відео або ж мемах зазвичай означає: "уяви, що ти опинився в цій ситуації".

Тобто якщо автор на відео показує кумедний або життєвий момент з написом POV, то глядач дивиться на подію власними очима, але йому нібито пропонують уявити себе учасником цієї дії.

Якась кумедна ситуація. POV, типу "уяви, що ти опинився в цій ситуації". От так от все просто,

– додає репетиторка.

Репетиторка з англійської пояснює, що означає POV: дивіться відео

Як звучать українські слова для американців?

Деякі українські імена можуть викликати усмішку в носіїв англійської мови. Річ у тім, що окремі з них співзвучні зі звичними для американців словами, які мають зовсім інше значення.

Наприклад, ім'я Семен подібне до англійського слова, яке має біологічне значення, тому саме це ім'я нерідко стає приводом для жартів серед американців.

А от ім'я Діма нагадує звучання слова "dim", що означає "тьмяний" або "тусклий". Натомість Едік співзвучне зі словом "addict", тобто "людина із залежністю". Подібна ситуація і з жіночим ім'ям Даша, бо англійською слово "dash" може означати "мчати", "кидатися", "швидко бігти" або "врізатися".

Але варто пам'ятати, що такі збіги є абсолютно природними і не мають жодного стосунку до справжнього значення українських імен.