Кожен зможе знайти щось для себе: на які книжкові новинки звернути увагу в березні
- Березневі книжкові новинки включають різноманітні жанри, від детективів до сімейних саг та поезії.
- Серед анонсованих книг - "Апеляція" Дженіс Галлетт, "Зведений брат" Ларса Сааб’є Крістенсена, "Love 5.0. Голос світла" Наталки Денисенко та інші.
Щомісяця українські видавництва анонсують нові книги, які будуть тішити тих, хто любить читати. Березень не став винятком.
Добірку книг, які варто прочитати у березні 2026 року, підготував 24 Канал разом із видавництвом "Книголав". Цього місяця новинки будуть дуже різноманітними.
"Апеляція", Дженіс Галлетт
Чи мріяли ви колись розслідувати загадкові справи, де вкрай важко розрізнити, де правда, а де брехня? Цю роль детективів приміряють двоє студентів-юристів: викладач у школі права дав їм завдання знайти докази, що той, кого засудили, не винний. Олуфемі Хассан і Шарлотта Голройд отримують купу листів, смс, газетних вирізок і мусять зрозуміти, хто ж таки скоїв злочин.
"Апеляція" / Фото з сайту видавництва
Але є одне "але" – вони мають справу із закритою групою людей: у таких маленьких спільнотах соціальні ієрархії залишаються строгими, відданість – міцною, а образи множаться. І ця спільнота – театральна трупа "Актори Чесного шляху". Хто чесний, а хто грає роль? І чи вдасться студентам першого курсу розібратися із такою вочевидь заплутаною справою?
"Зведений брат", Ларс Сааб’є Крістенсен
"Зведений брат" – сімейна сага, що охоплює кілька поколінь однієї родини в повоєнному Осло. Барнум – маленький мрійник із великим серцем – зростає серед трьох жінок: матері, бабусі та прабабусі, кожна з яких має свою історію втрат. Його зведений старший брат Фред – мовчазний бунтівник, народжений унаслідок зґвалтування. Дитинство хлопців сповнене мовчанням, таємницями й пошуком себе.
"Зведений брат" / Фото з сайту видавництва
Це роман про братів, які зовсім не схожі один на одного, але пов’язані нитками спільної тиші, сорому й любові. Про родину, де чоловіки зникають, а жінки тримають світ на плечах. Про те, як пам’ять може бути порятунком і прокляттям. І про те, як слова – навіть вигадані – здатні зшити розірване життя.
"Love 5.0. Голос світла: збірка поезій", Наталка Денисенко
П’ята збірка серії поетичних антологій – це мандрівка шляхом любові від її тихого зародження до найглибших проявів. У збірці переплітаються натхненні світлом кохання голоси сучасних поетів і класиків, чий досвід допомагає зробити власний крок назустріч йому. 62 вірші збірки звучать як різні відтінки одного світла – того, що з’являється, коли серце відгукується на інше серце, коли зростання стає спільним, а любов – спрямувальним променем. "Книга Love 5.0. Голос світла" – це поезія про шлях, що веде крізь випробування й одкровення до глибшого розуміння себе й тих, кого ми любимо.
"Ласкаво просимо до книгарні "Хюнам-тон"", Хван Бо-Рим
Йонджу виснажена. У жінки є все – успішна кар’єра, шлюб, швидкий столичний ритм життя, і все ж вона відчуває порожнечу. Тож робить відчайдушний крок, залишає старе життя позаду і здійснює свою давню мрію: відкриває книгарню. Спершу Йонджу ведеться непросто, втім чим далі, тим глибше жінка занурюється в новий захопливий світ, що гоїть її душу.
"Ласкаво просимо до книгарні "Хюнам-тон"" / Фото з сайту видавництва
Книгарня "Хюнам-тон" перетворюється на теплий, гостинний притулок для загублених душ – місце, де можна відпочити, зцілитися і згадати, що ніколи не пізно почати все спочатку. Ця затишна історія сподобається тим, хто почувається дещо загубленим у складному "дорослому" світі, і допоможе поглянути на життя з іншої перспективи завдяки різноманітним персонажам, серед яких ви неодмінно знайдете себе.
"Люба я, нам треба поговорити: пізнай себе і будь щасливою", Елізабет Клапес
У повсякденному житті ми стикаємося з безліччю ситуацій, які спричиняють дискомфорт, ранять нас або викликають тривожність. Розрізнити ці емоції, ідентифікувати їх та керувати ними буває дуже важко, це змушує ставити собі запитання: що зі мною не так? Чому я це відчуваю? Книжка психологині та контент-кріейторки Елізабет Клапес, відомої в соцмережах як Есмі, допомагає знайти відповіді. Поради авторки відкривають шлях до мандрівки самосвідомістю, внутрішнього зцілення та любові до себе.
"Люба я, нам треба поговорити: пізнай себе і будь щасливою" / Фото з сайту видавництва
"Машина часу", Герберт Веллс
"Машина Часу" Герберта Веллса – класичний науково-фантастичний роман, що досліджує ідею подорожей крізь епохи. Таємничий Мандрівник створює пристрій, здатний переносити його крізь час. Опинившись у далекому майбутньому, герой стає свідком занепаду людської цивілізації та протистояння двох рас – Елоїв і Морлоків. Веллс не лише розповідає захопливу історію, а й порушує важливі соціальні та філософські питання про еволюцію людства, прогрес і його наслідки.
"Машина часу" / Фото з сайту видавництва
"Між друзями й коханцями", Ширлін Обуобі
Джозефіна Боатенґ – блогерка, яка навчає тисячі підписників любові до себе, надихає та дарує впевненість. Але за лаштунками її життя далеке від ідеального: кар’єра під постійним тиском, а особисте життя майже відсутнє через нерозділене кохання до найкращого друга. Усе змінюється, коли в життя Джо входить Малкольм Вотерс – письменник, якому вдається бачити Джо справжньою, без фільтрів і масок соціальних мереж. Авторка майстерно показує тіньову сторону життя блогерів, де за блиском часто стоїть невпевненість у тому, що реально, а що лише вигадка.
"Між друзями й коханцями" / Фото з сайту видавництва
"Пригоди Аліси в країні див", Льюїс Керролл
Дивовижна історія пригод маленької дівчинки Аліси у чарівній країні, де звірі розмовляють, карти ходять і грають у крокет, а кіт із легкістю розчиняється у повітрі. Чи можливо випити щось і вирости до небес або з’їсти шматочок пирога і зменшитись до розмірів мишки? Аліса зустрічає багатьох чудернацьких героїв, знайомиться із дивними звичаями світу чудес і мало не втрачає голову, аж раптом виявляє, що все це було лише її фантазіями уві сні. Пропонуємо і вам поринути у прекрасну казку, якою захоплюються діти і дорослі у всьому світі.
"Пригоди Аліси в країні див" / Фото з сайту видавництва
"Тернові прикраси", Катаріна Вінклер
"Тернові прикраси" – роман для тих, хто відчував себе загубленим, але не переставав шукати світло. Для тих, хто носить свої рани як прикраси – не з гордості, а як нагадування про те, що не можна дозволити собі забути. У стилі, що межує з поезією, Катаріна Вінклер проводить читача крізь лабіринт насильства, залежності й мовчання жінки, яка зробила неправильний вибір.
"Тернові прикраси" / Фото з сайту видавництва
Вона не просто розповідає, а змушує відчути кожен удар і надію, що повільно вмирає. Проте в найтемнішому куточку підсвідомості все ж може народитися сила сказати "досить".