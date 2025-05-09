Відомий український актор театру розповів про свої книжкові вподобання

Читати останніми роками стало дуже модним, тому більшість людей долучилось до цього хобі. Часто відомі люди діляться своїми рекомендаціями.

Зокрема, деякі книги порадив актор українського театру та режисер Олексій Гнатковський. Про це пише 24 Канал з посиланням на його інстаграм.

Дивіться також Його батько зник, а він став легендою сумо: як українець переписав історію Японії у 20 столітті

Що він рекомендує читати

Список рекомендованої літератури від Гнатковського доволі цікавий та широкий. Він охоплює різні регіони.

Північна Америка – Джон Стейнбек "Грона гніву";

Латинська Америка – Г.Г. Маркер "Сто років самотності";

Африка – Нельсон Мандела "Довгий шлях до свободи";

Австралія – Коллін Мак-Каллоу "Ті, що співають у терні;"

Азія – Халед Госсейні " Ловець повітряних зміїв";

Європа – Віктор Ґюго "Знедолені".



Читати зараз – модно / Фото Pexels

Більшість цих книг неймовірно відомі та популярні у своїх регіонах, адже чудово передають культуру та проблематику того чи іншого місця через призму історій людей, а іноді і цілих сімей.

Нагадаємо, раніше розповідали про три небанальні книги про Другу світову війну: "Татуювальник Аушвіцу", "Соловей", "Життя за життям".