Корейські вчені за допомогою ШІ знайшли спосіб очищувати ядерні відходи

Штучний інтелект продовжує змінювати наше життя, починаючи від повсякденних справ, закінчуючи наукою. Зокрема у Південні Кореї завдяки ШІ знайшли спосіб очищення ядерних відходів.

Відкриття зробити вчені з Корейського передового інституту науки і технологій у співпраці з Корейським дослідницьким інститутом хімічних технологій. Як ШІ допомагає в очищенні ядерних відходів – розповідає 24 Канал з посиланням на Interesting Engineering.

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Як ШІ допомагає в очищенні ядерних відходів

За допомогою експерименту вдалося знайти спосіб позбутися ізотопу йоду – І-129, який є особливо шкідливим, оскільки період його розпаду становить аж понад 15 мільйонів років. При цьому він легко поширюється у воді. Тому метою вчених стало створення матеріалу, який би очищував воду від шкідливих частинок цього йоду.

Для створення матеріалу вчені використали Штучний інтелект, в який завантажили різні дані про комбінації матеріалів і ШІ швидко знайшов найкращий варіант. Ним стала суміш міді, хрому, заліза та алюмінію. Таке поєднання виявилося доволі ефективним, бо видаляє з води понад 90% радіоактивного йоду. Це набагато ефективніше ніж популярний метод очищення сріблом.



За допомогою нового матеріалу можна боротися із забрудненнями води від АЕС / Фото Pexels

ШІ заощадив час, адже вчені перевірили лише 16% від усіх можливих комбінацій для пошуку ефективного матеріалу. Тобто Штучний інтелект показав, що може заощаджувати час і гроші.

Зараз команда дослідників працює над патентом нової технології та шукають партнерів, аби створювати порошки і фільтри для очищення води на ядерних об'єктах.