Це ваша "суперсила": якщо у вас є хоча б одна з цих якостей – ШІ вас не замінить

Штучний інтелект уже активно вливає на ринок праці, але є навички, які він досі не може замінити. Експерт з лідерства пояснив, що сьогодні саме емоційний інтелект стає "рідкісною суперсилою".

Про те, які навички ШІ не в змозі замінити, пише CNBC.

Людей з якими якостями ШІ не здатен замінити?

Попри стрімкий розвиток штучного інтелекту деякі функції досі залишаються суто людськими. Зокрема, йдеться про здатність будувати довіру, зменшувати напругу в колективі та створювати відчуття, що кожного чують і цінують.

На цьому акцентує і експерт із лідерства, який має досвід у різних сферах – від науки й права до управління персоналом і бізнес-консалтингу. За його словами, в умовах стрімкого поширення ШІ емоційний інтелект стає "рідкісною суперсилою", особливо у професійному середовищі.

Емоційний інтелект сьогодні є "суперсилою"

Фахівець виділяє чотири ключові ознаки його наявності:

Ви формуєте відчуття безпеки для інших

Люди з високим емоційним інтелектом створюють атмосферу, в якій колеги можуть відкрито висловлюватися. Мовиться не лише про реакцію на проблеми, а й готовність обговорювати складнощі на ранніх етапах.

Якщо команда не боїться говорити відверто і не відчуває потреби себе стримувати, це свідчить про високий рівень емоційного інтелекту лідера.

Ви робите паузу перед відповіддю

Замість імпульсивної реакції емоційно інтелектуальні люди дають собі час оцінити ситуацію. Цю коротку затримку експерт називає "професійною паузою". Вона допомагає відокремити емоції від рішень.

Є кілька ознак, які вказують на наявність емоційного інтелекту

Після цього важливо поставити уточнювальні запитання, щоб краще зрозуміти ситуацію і потреби співрозмовника.

Ви здатні діяти в умовах напруги

Під час конфліктів люди часто впадають у крайнощі: або уникають розмови, або загострюють ситуацію. Натомість емоційно зрілі особистості зберігають спокій і можуть відкрито обговорювати проблеми без руйнування довіри.

Ви мислите критично навіть при роботі з ШІ

Хоча штучний інтелект здатен швидко аналізувати великі обсяги інформації та пропонувати рішення, люди з розвиненим емоційним інтелектом не сприймають їх беззастережно.

Не варто у всьому покладатися на ШІ

Вони оцінюють, чи враховані всі точки зору, чи не бракує важливих деталей і наскільки відповіді відповідають реальним потребам людей.

Експерт також радить регулярно аналізувати власні дії. Наприклад, наприкінці дня оцінювати, що вдалося добре, а де виникли труднощі. Окрім цього, варто звертатися по зворотний зв'язок у людей, яким довіряєте, щоб краще розуміти свої сильні сторони та зони розвитку.

На які професії ШІ має найменший вплив сьогодні?

Як повідомляє Focus Online, на думку нідерландського економіста Йона ван Лоенена, штучний інтелект може стати першою технологією, яка серйозно загрожує працевлаштуванню випускників вишів.

Завдяки ШІ замінити можуть кожного, хто цілий день сидить за комп'ютером. Люди, які працюють руками, за словами ван Лоена, – "багатії майбутнього",

– зазначив ван Лоенен в інтерв'ю журналу Knack.

Також у публікації названо десять професій із найкращими перспективами у 2026 році:

керівник операційної діяльності;

медичні сестри;

педагогічні працівники;

менеджер з продажу;

вчителі;

спеціалісти з адміністративної роботи;

соціальні працівники;

ІТ-менеджер;

ерготерапевти;

соціальні педагоги.

