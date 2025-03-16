Люди втратили останній козир у рукаві: китайський ШІ переміг пілотів у симуляції повітряних боїв

Китайський штучний інтелект "вбив останню надію" пілотів-людей на перемогу в повітряному бою. Нове дослідження поставило останню з переваг людей під загрозу.

Єдиною перевагою бойових пілотів над штучним інтелектом була їхня непередбачуваність. Однак ШІ здолав людей, повідомляє 24 Канал з посиланням на myNEWS.

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ШІ вдалося передбачити маневри людей

Дослідники з Китаю заявили, що їхня система штучного інтелекту успішно перемогла пілотів-людей у моделюванні повітряних боїв. ШІ вдалося передбачити маневри людей з високою точністю.

Нова технологія використовує інфрачервону візуалізацію і інтелектуальне моделювання. Це дає змогу прогнозувати рухи супротивника за найменшими змінами керуючих поверхонь літака.

Система була розроблена в Північно-Західному інституті машинобудування та електротехніки. Вона використовує модифіковану нейронну мережу YOLOv8, аналізуючи деформації на кермі напряму та висоти в реальному часі.

Отримані дані передаються в поліпшену мережу довготривалої короткострокової пам'яті (LSTM). Це дає змогу передбачати маневри ще до їхнього завершення. Що цікаво, цей метод показав десятикратне поліпшення точності прогнозування порівняно з попередніми системами.

Під час тестів ШІ успішно впорався з різними складними сценаріями повітряних боїв. Зокрема з маневрами ухилення від вогню і різкими змінами висоти. В одному з випробувань пілот виконував різкий підйом після скидання боєприпасів на низькій висоті, проте ШІ миттєво передбачив цей хід і позбавив пілота шансів на ухилення.