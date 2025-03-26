Український школяр винайшов "розумну та гуманну" мишоловку: як працює геніальний винахід

14-річний школяр Ярослав Павлюк зі Срібного, що на Чернігівщині винайшов розумну мишоловку. Гуманна мишоловка працює на мікрокомп'ютері.

Школяр розробляв проєкт під керівництвом свого вчителя інформатики Віталія Шпитяка, повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Пристрій можна інтегрувати в систему розумного дому

Мишоловка зачиняється, коли гризун потрапляє під світловий промінь, та працює на мікрокомп'ютері.

Коли пацюк чи миша доходить, щоб поїсти, на другому кінці корпусу її тіло перекриває світлодіод, фоторезистор спрацьовує і передає команду на мікрокомп'ютер. Мікрокомп'ютер передає команду на сервопривід, який закриває мишоловку,

– пояснив Ярослав, як спрацьовує механізм винаходу.

Як розповів хлопець, на роботу він витратив близько чотирьох місяців та майже 2 тисячі гривень. Більшість необхідного школяр придбав в Інтернеті, а корпус надрукував на 3D-принтері.



Ярослав Павлюк / Фото Суспільне

Ярослав зазначив, що пристрій можна інтегрувати в систему розумного дому.

Найскладніше було під'єднати всі ці дроти до датчиків, світлодіодів та сервоприводу. Живлення дається з акумулятора. Пристрій можна інтегрувати в систему розумного дому та багато чим покращити,

– сказав школяр.

Вчитель інформатики Віталій Шпитяк припустив, що вартість пристрою може складати 100 гривень, якщо його запустити в серійне виробництво.



Мишоловка, яку винайшов Ярослав Павлюк / Фото Суспільне

У лютому 2025 року Ярослав презентував мишоловку "Грім" на обласному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України та отримав диплом першого ступеня.

У квітні Ярослав має представити свій пристрій на всеукраїнському рівні.

Раніше повідомлялося, що школяр Роман Терлич віддав 50 тисяч гривень, які він отримав за перемогу в олімпіаді, на ЗСУ.