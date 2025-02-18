Учень 5 класу став переможцем олімпіади "Квести і Тести". Про це інформує 24 Канал з посиланням на ББС "Хижаки висот" 59 ОМПБр.

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Як школяр віддав гроші за олімпіаду на ЗСУ

Воїни зауважили, що для багатьох – це можливість здійснити давню мрію: новий комп'ютер, гаджети, подорож… Але Роман зробив інший вибір.

Разом із братом та батьками він вирішив передати ці гроші на купівлю "Мавіка" для нашого батальйону. Вони назвали його "Феніксом". Символічно,

– повідомили у 59 ОМПБр.

Родина передала дрон військовому "Аврелію". Командир батальйону "Хижаки висот" та "Пташка" приймали подарунок для застосування на полі бою.

Скоро "Фенікс" злетить у небо, щоб рятувати життя та бити ворога. Це не просто дрон – це усвідомлена підтримка, віра в перемогу, готовність боротися навіть у такому юному віці. І це – приклад, який вартий найбільшої поваги,

– наголошують у бригаді.

"Хижаки висот" подякували Роману, його брату та їхнім батькам. І акцентували: вони виростили синів, які знають ціну свободи та сили духу. Завдяки таким родинам Україна вистоїть і переможе.