З котом і автографом: Гороховський виставив на аукціон бексерські шорти Усика

23 травня легендарний український боксер Олександр Усик знову вийде на ринг. На честь цього співзасновник monobank Олег Гороховський вирішив влаштувати аукціон і розіграти шорти спортсмена.

На них – автограф Усика й намальований кіт. Детальніше Гороховський розповів у себе в телеграм-каналі.

Що відомо про аукціон із шортами Усика?

Гороховський зазначив, що експонат, нині вправлений у рамку, він отримав на благодійному аукціоні після другого поєдинку українського спортсмена проти Тайсона Ф'юрі.

Білі шорти з автографом боксера та намальованим котом, які передали з тренувального табору, тепер знову стають зіркою нового аукціону.

Можете урвати собі їх у колекцію – заходьте на Базар і робіть ставку. Думаю, вони виростуть у ціні краще за золото,

– написав Олег Гороховський.

Він виставив шорти на аукціон близько 11-ї ранку й тоді встановив стартову ціну у 15 000 гривень. "Буде круто, якщо виб'ємо для збору на Янголів якомога більше", – додав Гороховський.



Боксерські шорти Усика / Фото з аукціону Гороховського

В принципі, шорти Усика таки зацікавили фанатів. Станом на 16-ту годину люди зробили 47 ставок, остання зафіксована вартість зупинилася на сумі 25 000 гривень.

Що треба знати про бій Усик – Верховен?

Поєдинок між Олександром Усиком та Ріко Верховеном, який отримав назву "Слава у Гізі", стане першим чемпіонським боєм у надважкій вазі, який відбудеться в Єгипті.

Ринг облаштують поблизу знаменитих пірамід Гізи, які в давнину були усипальницями єгипетських фараонів. Бій запланований на суботу, 23 травня. Очікується, що спортсмени вийдуть на ринг не раніше 23:00.

Головним фаворитом вважають Олександра Усика, який уже тричі ставав абсолютним чемпіоном світу. Водночас саме високі очікування можуть стати для українця додатковим тиском, адже від нього очікують лише переконливої перемоги.

Колишній чемпіон світу Тоні Белью переконаний, що будь-який результат, окрім перемоги Усика, став би сенсацією. На його думку, успіх Ріко Верховена перевернув би уявлення про сучасний бокс, адже нідерландець виходить проти суперника, який перебуває на вершині форми та вже переміг найсильніших опонентів.