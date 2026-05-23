На них – автограф Усика и нарисованный кот. Подробнее Гороховский рассказал у себя в телеграм-канале.

Что известно об аукционе с шортами Усика?

Гороховский отметил, что экспонат, сейчас вправлен в рамку, он получил на благотворительном аукционе после второго поединка украинского спортсмена против Тайсона Фьюри.

Белые шорты с автографом боксера и нарисованным котом, которые передали из тренировочного лагеря, теперь снова становятся звездой нового аукциона.

Можете урвать себе их в коллекцию – заходите на Базар и делайте ставку. Думаю, они вырастут в цене лучше золота,

– написал Олег Гороховский.

Он выставил шорты на аукцион около 11 утра и тогда установил стартовую цену в 15 000 гривен. "Будет круто, если выбьем для сбора на Ангелов как можно больше", – добавил Гороховский.



Боксерские шорты Усика / Фото с аукциона Гороховского

В принципе, шорты Усика таки заинтересовали фанатов. По состоянию на 16 часов люди сделали 47 ставок, последняя зафиксированная стоимость остановилась на сумме 25 000 гривен.

Что надо знать о бое Усик – Верховен?

Поединок между Александром Усиком и Рико Верховеном, который получил название "Слава в Гизе", станет первым чемпионским боем в супертяжелом весе, который состоится в Египте.

Ринг обустроят вблизи знаменитых пирамид Гизы, которые в древности были усыпальницами египетских фараонов. Бой запланирован на субботу, 23 мая. Ожидается, что спортсмены выйдут на ринг не раньше 23:00.

Главным фаворитом считают Александра Усика, который уже трижды становился абсолютным чемпионом мира. В то же время именно высокие ожидания могут стать для украинца дополнительным давлением, ведь от него ожидают только убедительной победы.

Бывший чемпион мира Тони Белью убежден, что любой результат, кроме победы Усика, стал бы сенсацией. По его мнению, успех Рико Верховена перевернул бы представление о современном боксе, ведь нидерландец выходит против соперника, который находится на вершине формы и уже победил сильнейших оппонентов.