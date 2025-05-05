Яке українське місто найчастіше переходило під владу інших держав

Хоч перша українська держава виникла понад 1000 років тому, та століттями наші землі були під владою різних держав. Тому деякі міста по кілька разів переходили від однієї країни до іншої.

Часто під владу різних держав переходили міста Закарпаття, Північної Буковини, Галичини та Бесарабії. Найчастіше ж під владу різних країн переходив Львів, розповідає 24 Канал.

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Як змінювалася влада у Львові

Місто Львів заснував король Данило Галицький у 1256 році. І майже століття місто було частиною Королівства Русі чи то Галицько-Волинського князівства, бо жоден з синів Данила не був коронований, титул короля мав його онук Юрій.

У 1349 році землі Королівства перейшли під владу Польщі. Після Люблінської унії Львів став частиною вже нової країни – Речі Посполитої, у складі якої був аж до кінця XVIII століття.

У 1772 році після першого поділу Речі Посполитої землі Галичини, включно зі Львовом перейшли під владу Австрійської імперії, котра пізніше перетворилася на Австро-Угорську.

Наприкінці Першої світової війни Австро-Угорщина тріщала по швах і 1 листопада 1918 року у Львові було проголошено Західно-Українську Народну Республіку. Місто було під контролем нової держави, на жаль, не довго, бо його захопили польські війська.



Листопадовий зрив у Львові в 1918 році / Архівне фото

До 1939 року Львів був частиною Польщі, а після нападу Німеччини на неї, СРСР здійснив анексію її західної частини. Таким чином Львів опинився під владою СРСР.

Однак у 1941 році почалася німецько-радянська війна і Львів захопили нацисти. Під німецькою окупацією місто жило 3 роки. А тоді його перезахопили радянські війська.

До 1991 року Львів був частиною СРСР у складі УРСР. Після розпаду червоної імперії Львів є частиною вже незалежної України та має статус культурної столиці нашої держави. А у 2025 році Львів став ще й Молодіжною столицею Європи.

Варто відзначити, що так само часто влада змінювалася і в інших містах Галичини, заснованих в часи Русі – Дрогобичі, Самборі, Старому Самборі, Турці, Белзі та інших.