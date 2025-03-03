Перша художниця, чиї роботи за життя виставили у Луврі, була українкою

Лувр – найвідоміший музей Франції та світу загалом. Виставка робіт художників у цьому музеї – неабияка честь і визнання для митця. Та у ХХ столітті світ довго не надавав такої ж ціни роботам художниць на противагу картинам чоловіків.

У 1964 році у Луврі відбулася перша в історії музею прижиттєва виставка картин жінки. Мова йде про полотна, написані видатною художницею Сонею Делоне, розповідає 24 Канал.

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Роботи Соні Делоне у Луврі

Соня Делоне, вона ж Сара Штерн народилася і виросла в Одесі. ЇЇ батьки були з Волині. Майбутня художниця навчалася у Санкт-Петербурзі, а у 1908 році за розрахунком вийшла заміж за німецького критика Вільгельма Уде. Чоловік був геєм і шлюб йому був потрібен для прикриття. Для Соні ж важливим був доступ до творчої еліти. Батьки бачили в ній математикиню, але вона обрала для себе мистецтво.

Через рік Соня на одній із виставок у галереї чоловіка познайомилася з художником Робертом Делоне, розлучилася з Уде та вийшла заміж вдруге. Проте зі своїм першим чоловіком художниця залишалася у дружніх стосунках.



Роберт і Соня Делоне / Архівне фото

У Соні та Роберта народився син Шарль. Одного разу Соня зшила синові ковдру з клаптиків у стилі печворк. Саме з цього моменту у своїй творчості вона почала відходити від натуралізму. Свій стиль Соня Делоне називала кубізмом, але друг сім'ї Делоне, поет Гійом Аполінер, назвав його орфізмом.

Першу світову війну подружжя пережило в Іспанії, потім повернулося до Франції. Роберт Делоне помер від раку в 1941 році, а Соня продовжувала працювати далі й популяризувати роботи як свої, так і чоловіка. А у 1963 році художниця подарувала 117 картин Франції – як свої роботи, так і роботи покійного чоловіка. Через рік у Луврі організували виставку картин подружжя Делоне. Соня стала першою жінкою-художницею, роботи якої за життя виставили у найвідомішому музеї світу.



Соня Делоне / Фото Vogue

Соня Делоне померла у 1979 році. Тоді французька і польська преси писали про те, що померла видатна українка.