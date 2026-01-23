"Пасажир" на закритій станції метро Києва: міська легенда про тінь, яка чекає на потяг

Метро в Києві приховує чимало цікавих історій. Зокрема, є кілька міських легенд, які переповідають мешканці столиці.

Зокрема, деякі історії можуть бути моторошними. Про це мовиться у відео Наталії Скорик.

Що відомо про пасажира, який завжди чекає?

Працівники метро поділились історією про останній поїзд, який не мав зупинятися. Відомо, що це був нічний переїзд без зупинок, тобто це був технічний перегін.

Проте все вийшло дещо інакше. Коли потяг проїжджав повз темну станцію, його кабіну раптово освітив силует пасажира, який стояв біля краю платформи й дивився просто на нього.

Легенди про метро: дивіться відео

Звісно, як і завжди в таких випадках камери станції нічого не зафіксували, проте з того часу там ще не раз бачили "тінь, яка очікує", хоч станція фактично вже закрита. Це – частина міських легенд про метрополітен, однак вони нічим не підтверджуються, крім свідчень очевидців.

Коли у Києві з'явилось метро?

Київський метрополітен відкрили у листопаді 1960 року, мовиться у Вікіпедії. Спершу він налічував всього 5 станцій. Цей метрополітен став 14-м метрополітеном в Європі і 3-м у СРСР.

Зараз метро Києва має три гілки. Метрополітен відкритий для пасажирів щоденно з 05:30 до 23:00, та цілодобово функціонує як укриття під час повітряної тривоги. Щодня потяги перевозять неймовірну кількість людей.

Які ще є легенди про метро?