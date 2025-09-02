Метро у Києві приховує багато цікавого. Кожна зі станцій кожної лінії має власну історію, яка може зацікавити.

Наприклад, станція "Театральна" вважається однією із найатмосферніших.

Що відомо про станцію "Театральна"?

Ця станція стала пізнім доповненням до центральної гілки метро. Її відкрили 6 листопада 1987 року. Події розгортались під окупації України Радянським союзом, тому спершу вона називалась "Ленінська", але вже у 1993 році отримала свою сучасну назву.

Вона пов'язана із тим, що поряд розташована Національна опера імені Тараса Шевченка. "Театральну" довелось буквально вбудовувати у простір між "Університетом" та "Хрещатиком". Для цього прорізали перегін і облаштували нову камеру-станцію. Пізніше з'явився перехід на "Золоті ворота".

Це зробило "Театральну" ключовим пересадковим вузлом столиці.

