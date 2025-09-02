Станція метро Києва, яку вбудували між наявними: що про неї відомо та де вона розташована
- Станція "Театральна" Київського метро відкрита 6 листопада 1987 року, спочатку називалась "Ленінська", але у 1993 році отримала сучасну назву, і стала ключовим пересадковим вузлом.
- Червона лінія Київського метро має 18 станцій, включаючи найглибшу в Європі станцію "Арсенальна", а "Червоний хутір", відкрита 2008 року, є єдиною наземною станцією.
Метро у Києві приховує багато цікавого. Кожна зі станцій кожної лінії має власну історію, яка може зацікавити.
Наприклад, станція "Театральна" вважається однією із найатмосферніших. Про це пише 24 Канал із посиланням на ТиКиїв.
Дивіться також Не в Україні: де насправді виготовляли перші гривні
Що відомо про станцію "Театральна"?
Ця станція стала пізнім доповненням до центральної гілки метро. Її відкрили 6 листопада 1987 року. Події розгортались під окупації України Радянським союзом, тому спершу вона називалась "Ленінська", але вже у 1993 році отримала свою сучасну назву.
"Театральна" має цікаву історію: дивіться відео
Вона пов'язана із тим, що поряд розташована Національна опера імені Тараса Шевченка. "Театральну" довелось буквально вбудовувати у простір між "Університетом" та "Хрещатиком". Для цього прорізали перегін і облаштували нову камеру-станцію. Пізніше з'явився перехід на "Золоті ворота".
Це зробило "Театральну" ключовим пересадковим вузлом столиці.
Що відомо про інші станції метро?
- Станція метро "Університет" відкрита в 1960 році, названа на честь університету імені Тараса Шевченка та прикрашена червоним мармуром і погруддями видатних діячів. Червона лінія метро Києва має 18 станцій, включаючи найглибшу в Європі станцію "Арсенальна", та простягається на понад 20 кілометрів.
- "Червоний хутір" – крайня на зеленій гілці. Її відкрила 28 травня 2008 року. Це єдина наземна станція метро. Через це сама станція схожа на зупинку електрички, а не на звичне нам метро. Спершу її не планували будувати, проте жителі лівобережних дачних масивів та прилеглих підприємств Дарницького вагоноремонтного заводу потребували сполучення із рештою міста.
- Київський метрополітен зберігає чимало таємниць. Зокрема, одна із них криється між станціями "Житомирська" та "Святошин". Саме між цими станціями один із найдовших перегонів на червоній лінії і цьому є причина.