Метро в Киеве скрывает много интересного. Каждая из станций каждой линии имеет собственную историю, которая может заинтересовать.

Например, станция "Театральная" считается одной из самых атмосферных. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ТиКиев.

Что известно о станции "Театральная"?

Эта станция стала поздним дополнением к центральной ветке метро. Ее открыли 6 ноября 1987 года. События разворачивались во время оккупации Украины Советским союзом, поэтому сначала она называлась "Ленинская", но уже в 1993 году получила свое современное название.

"Театральная" имеет интересную историю: смотрите видео

Она связана с тем, что рядом расположена Национальная опера имени Тараса Шевченко. "Театральную" пришлось буквально встраивать в пространство между "Университетом" и "Крещатиком". Для этого прорезали перегон и обустроили новую камеру-станцию. Позже появился переход на "Золотые ворота".

Это сделало "Театральную" ключевым пересадочным узлом столицы.

Что известно о других станциях метро?