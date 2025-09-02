Станция метро Киева, которую встроили между имеющимися: что о ней известно и где она расположена
- Станция "Театральная" Киевского метро открыта 6 ноября 1987, сначала называлась "Ленинская", но в 1993 году получила современное название, и стала ключевым пересадочным узлом.
- Красная линия Киевского метро имеет 18 станций, включая самую глубокую в Европе станцию "Арсенальная", а "Красный хутор", открыта в 2008 году, является единственной наземной станцией.
Метро в Киеве скрывает много интересного. Каждая из станций каждой линии имеет собственную историю, которая может заинтересовать.
Например, станция "Театральная" считается одной из самых атмосферных. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ТиКиев.
Что известно о станции "Театральная"?
Эта станция стала поздним дополнением к центральной ветке метро. Ее открыли 6 ноября 1987 года. События разворачивались во время оккупации Украины Советским союзом, поэтому сначала она называлась "Ленинская", но уже в 1993 году получила свое современное название.
"Театральная" имеет интересную историю: смотрите видео
Она связана с тем, что рядом расположена Национальная опера имени Тараса Шевченко. "Театральную" пришлось буквально встраивать в пространство между "Университетом" и "Крещатиком". Для этого прорезали перегон и обустроили новую камеру-станцию. Позже появился переход на "Золотые ворота".
Это сделало "Театральную" ключевым пересадочным узлом столицы.
Что известно о других станциях метро?
- Станция метро "Университет" открыта в 1960 году, названа в честь университета имени Тараса Шевченко и украшена красным мрамором и бюстами выдающихся деятелей. Красная линия метро Киева имеет 18 станций, включая самую глубокую в Европе станцию "Арсенальная", и простирается более чем на 20 километров.
- "Красный хутор" – крайняя на зеленой ветке. Ее открыли 28 мая 2008 года. Это единственная наземная станция метро. Поэтому сама станция похожа на остановку электрички, а не на привычное нам метро. Сначала ее не планировали строить, однако жители левобережных дачных массивов и близлежащих предприятий Дарницкого вагоноремонтного завода нуждались в сообщении с остальным городом.
- Киевский метрополитен хранит немало тайн. В частности, одна из них кроется между станциями "Житомирская" и "Святошин". Именно между этими станциями один из самых длинных перегонов на красной линии и этому есть причина.