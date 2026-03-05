Дивує конструкцією вже понад 30 років: що робить одну станцію метро в Харкові унікальною
- Станція "Метробудівників" у Харкові є унікальною завдяки трирівневій конструкції з платформою, службовими балконами та центральним вестибюлем.
- Інженерні рішення, як-от ін'єктування цементним розчином із рідким склом, допомогли вирішити проблеми з ґрунтовими водами.
У Харкові є одна станція метро, яка вирізняється серед інших своєю унікальною трирівневою конструкцією та складною архітектурною схемою. Вона стала справжньою інженерною та архітектурною родзинкою міста.
Мало хто знає, що у Харкові є одна станція метро, яка вважається справді унікальною, розповідається у Вікіпедії.
Чому "Метробудівників" у Харкові є унікальною станцією?
Станція "Метробудівників" на перехресті вулиць Георгія Тарасенка та Дмитра Коцюбайла – один із ключових пересадкових вузлів Харківського метрополітену. Разом зі станцією "Спортивна" вона поєднує Холодногірсько-Заводську та Олексіївську лінії і щодня обслуговує тисячі пасажирів, що прямують із промислових районів у житлові масиви.
Відкрита у травні 1995 року, "Метробудівників" одразу привернула увагу нетиповою конструкцією: станція трирівнева, з платформою, службовими балконами над коліями та центральним вестибюлем, до якого ведуть шість ескалаторів посередині платформи, розповідає "Харківський метрополітен". Така вертикальна компоновка дозволяє ефективно організувати пасажирські потоки та пересадки і не має аналогів у світовому метробудуванні.
Станція пережила кілька історичних моментів: від топонімічного казусу з назвою (планували "Індустріальна", відкрили як "Метробудівників") до серйозних проблем із течією ґрунтових вод у 1997 році. Щоб захистити ескалатори, інженери пробурили шпури глибиною 15 метрів та ін'єктували цементний розчин із рідким склом, що повністю вирішило проблему.
Архітектурне оформлення станції теж вражає: білі та сірі мармурові стіни, полірована гранітна підлога, мозаїчні пішохідні елементи та зелені металоемалеві колійні стіни. Складні підземні переходи та ескалатори з'єднують "Метробудівників" із сусідньою станцією, створюючи справжній транспортний хаб у серці міста.
