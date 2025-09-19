"Я дуже люблю Україну": один із найвідоміших режисерів у світі має українське коріння
- Відомий режисер має українське коріння, його бабуся і дідусь по материнській лінії родом з Одеси.
- У 2006 році він відвідав Київ, де презентував фільм про Голокост і відвідав Бабин Яр, що надихнуло його на створення "Списку Шиндлера".
Автор культових стрічок "Щелепи", "Список Шиндлера" та "Парк Юрського періоду" має українське коріння. Режисер навіть зізнавався у любові до України.
Що відомо про походження Стівена Спілберга?
Світова слава прийшла до Стівена Спілберга у 1970-х роках після виходу трилера "Щелепи". Сьогодні він відомий у всьому світі режисер, на рахунку якого десятки культових стрічок. Він народився у 1946 році в Цинциннаті, штат Огайо, США, у сім'ї ортодоксальних євреїв.
Втім, як з'ясувалося, Спілберга має українське коріння. Про це режисер розповів сам.
Я дуже люблю Україну. Мої бабуся і дідусь по материнській лінії родом з Одеси. Ми часто готували борщ вдома. Ба більше, у 2006 році мені пощастило відвідати Київ, де я презентував фільм про Голокост. Пам'ятаю, як вийшов з літака і сказав: "Я вдома",
– зізнався режисер в одному з інтерв'ю.
Він завжди знав, що один із його дідусів був родом з Одеси, а інший – із маленького українського села.
Крім того, під час перебування у Києві Спілберг відвідав Бабин Яр, трагічна історія якого надихнула його на створення фільму "Список Шиндлера".
Також у виданні Variety повідомили, що на початку російського повномасштабного вторгнення Спілберг разом із дружиною актрисою Кейт Кепшоу передали 1 мільйон доларів як гуманітарну допомогу для потреб біженців з України.
Як українка стала для Майка Тайсона другою мамою?
Мало хто знає, але у житті Майка Тайсона була українка, яку він вважав своєю мамою. Йдеться про Каміллу Еващук, уродженку Тернопільщини. Її батьки емігрували до США ще перед Другою світовою війною. У дорослому віці Камілла познайомилася з відомим тренером Касом Д'Амато, який займався вихованням хлопців із проблемних сімей.
Через конфлікт із мафією він перебрався до її будинку за 160 кілометрів від Нью-Йорка, де й поселяв своїх найкращих вихованців. У 13 років сюди потрапив і Майк Тайсон. Вже у 1981 році Д'Амато та Камілла вирішили всиновити майбутнього чемпіона. Коли його рідна мати померла, він попросив дозволу називати Каміллу мамою.
Згодом жінка стала свідком найважливіших моментів у кар’єрі свого прийомного сина. А згодом стала люблячою бабусею для його дітей. Вона прожила 96 років, і після її смерті боксер зізнався, що йому неймовірно пощастило відчути материнську любов, турботу та благословення цієї дивовижної жінки.