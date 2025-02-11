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Тренди Будь у тренді "Священник" розриває українські соцмережі: що відомо про пікантну книгу Сьєрри Сімоне
11 лютого, 21:19
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"Священник" розриває українські соцмережі: що відомо про пікантну книгу Сьєрри Сімоне

Юрій Семенюк
Основні тези
  • У 2025 році видавництво КСД видало книгу "Священник" американської письменниці Сьєрри Сімоне, яка викликала великий інтерес в українських соцмережах.
  • Книга розповідає про священника Тайлера Белла, який порушує обітницю целібату через стосунки з Поппі Денфорд, що викликало шквал критики.

У 2025 році видавництво КСД видало книгу американської письменниці Сьєрри Сімоне. Мова йде про "Священника" – книгу, яка неабияк розбурхала мережу.

Український букток буквально розривається від відео про цю книгу. Про що вона та чому така популярна – розповідає 24 Канал.

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Про що книга "Священник"

У своєму романі Сьєрра Сімоне оповідає історію 29-річного священника Тайлера Белла. Відповідно до канонів католицької церкви, священники перед прийняттям сану приймають целібат – відмову від стосунків та одруження. Белл свого часу прийняв целібат, однак коли до нього на сповідь приходить Поппі Денфорд – усе змінюється.

Отець Белл мав би допомогти дівчині знайти втіху й розраду, однак його думки повністю заполонила Поппі й гріховні бажання, які вони втілюють разом. Книга доволі відверта, пікантна та викликала чимало критики з боку християн. Проте в Україні вона набула величезної популярності.

Що у буктоці кажуть про "Священника": дивіться відео


 

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Це лише перша книга, зараз англійською мовою видано уже три частини розповіді про Тайлера Белла та Поппі Денфорд.