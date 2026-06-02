Танець з іконами: у Польщі понад 300 років існує незвичний кашубський обряд

У польському регіоні Кашубія (межі Поморського воєводства) вже понад 3 століття зберігається незвичайний релігійний обряд, який нагадує танець з іконами. Втім він має назву поклону феретронів – коли паломники виконують складні рухи з великими переносними іконами.

Що означає традиційний танець феретронів у Польщі та чому для багатьох він може здаватися незвичним, йдеться у проєкті Poklon Feretronow.

Як виник ритуальний танець

Зазначається, що слово "феретрон" означає спеціальну раму з релігійним образом, яку несуть кілька людей. Ще під час паломництв до Кальварії (латинська назва Голгофи) у Вейгерово, духовна столиця Кашубії, учасники не просто переносять святині, а здійснюють серію синхронних поклонів та обертів.

Нагадуємо! Традиція бере початок з 18 століття. І спочатку феретрони використовували лише для перенесення священних образів під час релігійних процесій. А вже згодом ті, хто несли феретрони, почали виконувати з ними символічні рухи.

Це нагадує своєрідну хореографію, адже ікони розгойдуються, нахиляються та ніби "танцюють" у повітрі. А основою ритуалу є хрест та поклін, однак кожного року різні групи носіїв святих образів відпрацьовують ще й власні рухи.

І попри те, що цей звичай називають поклоном або ж танцем, його учасники наголошують, що це насамперед акт пошани та молитви. А дослідники додають, що поклін є не лише релігійною практикою, але й символом кашубської ідентичності.

Відтак у 2024 році його офіційно внесли до Національного списку нематеріальної культурної спадщини Польщі.

Які існують найдивніші ритуали в історії

У різні епохи люди створювали ритуали, які мали допомогти налагодити зв'язок із богами, і деякі з них здаються на сьогодні дивними та моторошними.

Відтак серед таких звичаїв варто згадати церемонію кровопускання у племені мая. Вони вважали крок найціннішою жертвою для богів. Відтак королі та королеви навіть проколювали собі язики для цього звичаю.

Водночас не менш шокуючими були звичаї в ацтеків, які приносили людські жертвоприношення. А кельти вірили, що душа людини міститься в голові, тому зберігали голови ворогів як трофеї.

До переліку найдивніших ритуалів також входять скіфські обряди з конопляним димом, болісні ініціації з мурахами-кулеметниками в Амазонії та японська практика самомуміфікації буддійських ченців.