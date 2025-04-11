"Я читаю заради того, як написано": Тарас Прохасько розповів про свої літературні вподобання
- Тарас Прохасько розповів про свої літературні вподобання.
- Прохасько зазначив, що частіше читає заради стилю написання, ніж заради змісту.
Український письменник Тарас Прохасько поділився своїми літературними вподобаннями. Він зізнався, що читає щодня, назвав книги, які радить для знайомства зі своєю творчістю, і поділився авторами, які його надихають.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео книгарні "Сенс" у TikTok.
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Що радить прочитати Прохасько
Прохасько розповів, що зараз читає книгу Straszliwa zieleń. Водночас, якщо хтось хоче познайомитися з його творчістю, він радить почати з книги "ФМ Галичина" або "Лексикон таємних знань".
Серед улюблених українських авторів Прохасько відзначив Олега Лишегу та Юрія Андруховича. Він також зізнався, що часто плаче над книжками.
Останній раз я плакав над книжкою Щигела "Ґоттленд" – історії про неможливий прояв людяності,
– зазначає Прохасько.
Тарас Прохасько / Фото з Facebook
Щодо книг, які йому не сподобались, письменник зазначив, що часто не дочитує їх до кінця.
"В мене є принцип, що я відкриваю десь ту книжку в якомусь місці, читаю кілька абзаців, кілька сторінок. Я не читаю заради того, що там написано, я вже тепер читаю заради того, як написано", - зізнається письменник.
До слова, раніше ми робили підбірку сучасних поетів, яких варто почитати. До списку увійшли: Сергій Жадан, Катерина Калитко, Юрій Іздрик, Любов Якимчук, Остап Сливинський.