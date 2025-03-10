Як міг звучати голос Тараса Шевченка: нейромережа спробувала його відтворити

Тарас Шевченко – культова в українській культурі постать. Однак у нас немає жодного запису голосу видатного поета.

Проте його спробували відтворити науковці за допомогою нейромережі. Як міг звучати голос Кобзаря – розповідає 24 Канал з посиланням на Історичну правду.

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Як міг звучати голос Шевченка

Оскільки перший фонограф був винайдений через 16 років після смерті Тараса Шевченка, записів його голосу не існує. Однак у 2021 році рекламна компанія TABASCO спільно з компанією Wantent представила результат річної роботи за участі 150 експертів – відтворений голос Тараса Шевченка.

У цій роботі неабияк посприяла посмертна маска поета, яка зберігається в Національному музеї імені Тараса Шевченка. З її допомогою було встановлено чимало антропологічних даних. На їх основі було створено 3D-модель голови Шевченка.

За допомогою багатофакторної моделі та нейромережі зі 108 кандидатів було відібрано 3 найбільш репрезентативні за наступними параметрами: зовнішність, зріст, статура, регіон, особливості здоров'я та інші. На останньому етапі, завдяки технології нейронного синтезу, було об'єднано риси трьох голосів та відтворено голос письменника.

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Тарас Шевченко був не лише видатним поетом, але й талановитим художником. Шевченко за своє життя написав близько 1 000 картин, серед яких були доволі відверті – зокрема й оголений автопортрет, який тривалий час був під цензурою.