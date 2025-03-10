У Києві, у книгарні "Сенс" на Хрещатику, з 7 по 16 березня можна побачити рідкісне видання "Кобзаря" Тараса Шевченка, датоване 1939 роком. Про це пише 24 Канал з посиланням на "Сенс".

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Як вдалося знайти книгу

Цю унікальну книгу випадково виявили серед російських видань, переданих на благодійність.

Це цінне видання опинилося серед макулатури, яку люди приносили для підтримки ППО.



Знайшли особливе видання "Кобзаря" / Фото книгарня "Сенс"

Співробітники книгарні вирішили зберегти книгу, щоб представити її відвідувачам. Після виставки примірник передадуть до Національного музею Тараса Шевченка для реставрації та збереження.

Історія видання

Ця книга вийшла друком у 1939 році з нагоди 125-річчя з дня народження Шевченка. Вона є частиною п’ятитомної "Повної збірки творів" поета, створеної під керівництвом провідних українських письменників і науковців, зокрема Олександра Корнійчука, Павла Тичини та Максима Рильського. Відповідальним редактором видання виступив Олександр Білецький.



Сторінка із особливої книги / Фото книгарні "Сенс"

Книга містить унікальні ілюстрації, зокрема 31 роботу, виконану Іваном Їжакевичем у техніці мецо-тинто, що додає зображенням особливої глибини. Обкладинку та форзаци розробив видатний архітектор і художник Василь Кричевський, який гармонійно поєднав українські традиційні мотиви з елементами модернізму.

ШІ створив сучасний образ Тараса Шевченка, який набирає популярності в соцмережах, показуючи його усміхненим і стильним.