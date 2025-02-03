УКР РУС
3 лютого 2025, 11:27
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Обманіть свої рецептори: у TikTok показали, як змішати 2 інгредієнти для отримання нового смаку

Ярослав Погончук
Основні тези
  • Блогерка в TikTok показала, як поєднання звичних інгредієнтів може створити нові смаки, наприклад, виноград і фісташка мають смак шоколаду.
  • Відео зібрало понад 2 мільйони переглядів, і користувачі діляться іншими незвичайними поєднаннями інгредієнтів у коментарях.

У TikTok блогерка показала, що поєднавши звичайні продукти можна отримати зовсім нові смаки. Дивовижні результати вже здивували тисячі користувачів.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на користувача @indika_agapovaa у TikTok.

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Які інгредієнти потрібно змішувати, щоб отримувати новий смак

У TikTok з’явилося відео, в якому авторка стверджує, що певні поєднання звичних інгредієнтів можуть створити ілюзію нового смаку.

У відео дівчина пропонує такі комбінації:

  • виноград і фісташка – вийде смак шоколаду;
  • огірок і яблуко – смак дині;
  • апельсин і морква – смак манго;
  • огірок, мед та лимонний сік – смак ківі.

Блогерка змішала два інгредієнти, щоб отримати новий смак: дивіться відео

Це відео зібрало понад 2 мільйони переглядів та майже 100 тисяч лайків. В коментарях користувачі діляться й іншими незвичайними поєднаннями простих інгредієнтів, які здатні обманути наші смакові рецептори. 