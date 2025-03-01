ABBA, Adele, Imagine Dragons та інші: як звучала б "Подоляночка" у виконані світових зірок

У TikTok з'явилося відео в якому чоловік вирішив творчо переосмислити народну пісню "Подоляночка" та продемонструвати, як вона могла б звучати у виконанні світових зірок. Він імітує стилістику таких виконавців, як Imagine Dragons, Keane, Disturbed, ABBA та Adele.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео користувача @midgard_ua у TikTok.

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Як звучала "Подоляночка" у виконані різних світових артистів

У своєму відео чоловік вирішив поекспериментувати зі звучанням народної пісні "Подоляночка", виконавши її в манері відомих світових артистів.

Автор виконує "Подоляночку", імітуючи вокальні прийоми та стиль подачі кожного з артистів.

Чоловік виконав "Подоляночку" в манері різних виконавців: дивіться відео

Як змінювалося виконання "Подоляночки":

у версії Imagine Dragons пісня звучить драйвово, з характерними для гурту вибуховими приспівами та потужною ритмікою;

пісня звучить драйвово, з характерними для гурту вибуховими приспівами та потужною ритмікою; у стилі Keane вона перетворюється на м'яку фортепіанну баладу з емоційним вокалом;

вона перетворюється на м'яку фортепіанну баладу з емоційним вокалом; версія Disturbed додає пісні важких гітар та потужного грубого вокалу;

додає пісні важких гітар та потужного грубого вокалу; ABBA робить її легкою, танцювальною, з яскравою мелодійною гармонією;

робить її легкою, танцювальною, з яскравою мелодійною гармонією; а варіант у стилі Adele наповнює "Подоляночку" глибокими емоціями та драматизмом.

Головна особливість відео – його автор самостійно виконав усі варіації, не використовуючи штучний інтелект. Він вдало передав манеру співу кожного з виконавців.

Це також підмити й користувачі у коментарях, люди висловлюють своє захоплення, як органічно чоловік зміг передати виконання світових зірок.