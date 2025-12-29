Три сестри, Усик і Балерина Капучино: тікток-тренди, які підірвали мережу у 2025 році

У 2025 році у тіктоці щомісяця з'являлися нові тренди, які миттєво заповнювали стрічки користувачів по всьому світу. Вірусними ставали як нові треки, так і несподівані повернення старих хітів, фрази відомих людей та абсурдні ШІ-образи.

Саме вони формували меми, які часто виходили за межі тіктоку. 24 Канал згадує найпопулярніші тренди, які супроводжували користувачів протягом усього року.

Дивіться також Мережа фастфудів відмовилась від числа 67 через тренд, від якого божеволіють підлітки

Січень

Рік розпочався з щемливого тренду, який буквально розтопив серця користувачів. У відео люди показували вигляд своїх домашніх улюбленців у день знайомства і зараз.

Тренд з домашніми улюбленцями: дивіться відео

Цікаво, що найчастіше героями роликів ставали котики. Атмосферу доповнювала емоційна пісня "The Night We Met" гурту Lord Huron.

Лютий

Забутий хіт 2013 року "Три сестри" отримав друге життя у 2025 році. Пісня Влада Дарвіна несподівано стала вірусною наприкінці 2024 року, а вже у 2025 році остаточно закріпилася в тіктоці.

"Три сестри" підкорили тікток у 2025 році: дивіться відео

Після того як російськомовну версію почали масово використовувати росіяни, артист випустив український варіант. Українська версія зібрала понад мільярд переглядів.

Березень

Тікток вибухнув веселим треком "Гуцулка". Хоча під пісню танцювали тисячі користувачів, справжніми зірками тренду стали домашні улюбленці.

"Гуцулка" завірусилася у тіктоці: дивіться відео

Мелодія з мотивами коломийок зробила трек особливо близьким українській аудиторії, що й забезпечило йому стрімку популярність.

Квітень

Український трек "Різні" гурту Quest Pistols запустив світовий танцювальний тренд. До нього долучилися люди з усього світу, а також супермодель Белла Хадід.

Пісня Quest Pistols стала популярною у світі: дивіться відео

Спершу вірусною стала російська версія "Разные", однак через шалений успіх гурт переклав пісню українською. Нова версія миттєво підкорила тікток.

Травень

У травні мережу накрив "італійський брейнрот" – короткі відео з абсурдними ШІ-тваринами та італійською озвучкою.

У 2025 році надзвичайно популярними був "італійський брейнрот": дивіться відео

Акула в кросівках Тралалеро Тралала, слон-кактус Лірілі Ларіла, Шимпанзіні Бананіні та десятки інших персонажів стали мемами. Перший ролик з'явився ще у січні 2025 року, але саме у травні тренд підірвав мережу.

Червень

На початку літа тікток заполонив трек "Dame Un Grrr" від Fantomel і Kate Linn, який став вірусним ще до офіційного релізу.

"Dame Un Grrr" став трендом у тіктоці: дивіться відео

Користувачі масово знімали відео під приспів "Dame un grr, un qué?" До тренду долучилися й українські зірки.

Липень

Фраза Олександра Усика "Don't push the horses", сказана на пресконференції перед боєм із Даніелем Дюбуа, миттєво стала мемом.

Вислів Усика став мемом у тіктоці: дивіться відео

Під цей звук українці масово знімали тисячі гумористичних відео.

Серпень

Одним із найпопулярніших мемів року несподівано стала реклама лоукостера Jet2 з піснею "Hold My Hand" Джес Гленн.

Реклама лоукостера стала трендовою у тіктоці: дивіться відео

Відео під цей звук зазвичай супроводжувалися кадрами з неідеального відпочинку, що зробило тренд іронічним і ще більш вірусним.

Вересень

Після дозволу на виїзд за кордон хлопців 18 – 22 років тікток накрила хвиля мемів із блогером під ніком "Сільські скетчі".

Зауважимо, що мем "Я у Польщі" набув ще більшої популярності після того, як кілька російських "Шахедів" перетнули кордон України та атакували Польщу.

У тікток став популярним звук "Я у Польщі": дивіться відео

Оригінальний звук його відео почали масово використовувати для пародій, зокрема й військовослужбовці.

Жовтень

Тренд What's going on / Beez in the Trap поєднав два абсолютно різні хіти – "What's Up?" гурту 4 Non Blondes та "Beez in the Trap" Нікі Мінаж.

У жовтні світ захопив тренд What's going on / Beez in the Trap: дивіться відео

Ліпсінк-відео із двома людьми, які стоять притулившись спиною до спини, став шалено популярним в Україні та світі.

Листопад

Пісня "Не п'яна – закохана" підірвала тікток-тренди у листопаді. Особливо вірусним став звук зі словами "Слава Богу, у мене є ти!", під який масово знімали гумористичні та романтичні відео популярні блогери.

Хіт Омаргалієвої став трендовим у тіктоці: дивіться відео

Грудень

Хоч рік ще й не завершився, однією з найгучніших подій грудня стала новина про те, що Netflix планує викупити компанію Warner Bros. Аудиторія тіктоку не залишилася осторонь і миттєво перетворила це на вірусний тренд.

Фанати Warner Bros. запустили щемливий тренд у тіктоці: дивіться відео

Користувачі почали масово публікувати відео у яких вони прощаються з культовими фільмами та серіалами Warner Bros., використовуючи кадри з легендарних франшиз, що стали класикою для кількох поколінь глядачів.

Яка композиція стала музичним трендом року за даними TikTok?

TikTok опублікував музичні підсумки 2025 року та оголосив головний музичний тренд року. Ним стала пісня "Anxiety" від Doechii. Композиція, яка 2025 році перетворилася на справжній танцювальний хіт.

Doechii – "Anxiety": дивіться відео

Тренд відтворював культовий танець із серіалу "Принц із Беверлі-Гіллз", до якого долучилися зірки шоу – Вілл Сміт і Татьяна Алі, а також сама Doechii. Челендж зібрав 10 мільйони відео та понад 50 мільярдів переглядів, вивів пісню в топ-10 Billboard Hot 100 і приніс артистці 5 номінацій на "Греммі".

Що відомо про новий тренд з антипідсумками 2025 року?