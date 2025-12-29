Именно они формировали мемы, которые часто выходили за пределы тиктока. 24 Канал вспоминает самые популярные тренды, которые сопровождали пользователей в течение всего года.

Смотрите также Сеть фастфудов отказалась от числа 67 из-за тренда, от которого сходят с ума подростки

Январь

Год начался с щемящего сердце тренда, который буквально растопил сердца пользователей. В видео люди показывали своих домашних любимцев в день знакомства и сейчас.

Тренд с домашними любимцами: смотрите видео

Интересно, что чаще всего героями роликов становились котики. Атмосферу дополняла эмоциональная песня "The Night We Met" группы Lord Huron.

Февраль

Забытый хит 2013 года "Три сестры" получил вторую жизнь в 2025 году. Песня Влада Дарвина неожиданно стала вирусной в конце 2024 года, а уже в 2025 году окончательно закрепилась в тиктоке.

"Три сестры" покорили тикток в 2025 году: смотрите видео

После того как русскоязычную версию начали массово использовать россияне, артист выпустил украинский вариант. Украинская версия собрала более миллиарда просмотров.

Март

Тикток взорвался веселым треком "Гуцулка". Хотя под песню танцевали тысячи пользователей, настоящими звездами тренда стали домашние любимцы.

"Гуцулка" завирусилась в тиктоке: смотрите видео

Мелодия с мотивами коломыек сделала трек особенно близким украинской аудитории, что и обеспечило ему стремительную популярность.

Апрель

Украинский трек "Різні" группы Quest Pistols запустил мировой танцевальный тренд. К нему присоединились люди со всего мира, а также супермодель Белла Хадид.

Песня Quest Pistols стала популярной в мире: смотрите видео

Сначала вирусной стала русская версия "Разные", однако из-за огромного успеха группа перевела песню на украинский. Новая версия мгновенно покорила тикток.

Май

В мае сеть накрыл "итальянский брейнрот" – короткие видео с абсурдными ИИ-животными и итальянской озвучкой.

В 2025 году чрезвычайно популярными был "итальянский брейнрот": смотрите видео

Акула в кроссовках Тралалеро Тралала, слон-кактус Лирили Ларила, Шимпанзини Бананини и десятки других персонажей стали мемами. Первый ролик появился еще в январе 2025 года, но именно в мае тренд взорвал сеть.

Июнь

В начале лета тикток захватил трек "Dame Un Grrr" от Fantomel и Kate Linn, который стал вирусным еще до официального релиза.

"Dame Un Grrrr" стал трендом в тиктоке: смотрите видео

Пользователи массово снимали видео под припев "Dame un grr, un qué?" К тренду присоединились и украинские звезды.

Июль

Фраза Александра Усика "Don't push the horses", сказанная на пресс-конференции перед боем с Даниэлем Дюбуа, мгновенно стала мемом.

Высказывание Усика стало мемом в тиктоке: смотрите видео

Под этот звук украинцы массово снимали тысячи юмористических видео.

Август

Одним из самых популярных мемов года неожиданно стала реклама лоукостера Jet2 с песней "Hold My Hand" Джесс Гленн.

Реклама лоукостера стала трендовой в тиктоке: смотрите видео

Видео под этот звук обычно сопровождались кадрами с неидеального отдыха, что сделало тренд ироничным и еще более вирусным.

Сентябрь

После разрешения на выезд за границу парней 18 – 22 лет тикток накрыла волна мемов с блогером под ником "Сельские скетчи".

Заметим, что мем "Я в Польше" приобрел еще большую популярность после того, как несколько российских "Шахедов" пересекли границу Украины и атаковали Польшу.

В тикток стал популярным звук "Я в Польше": смотрите видео

Оригинальный звук его видео начали массово использовать для пародий, в том числе и военнослужащие.

Октябрь

Тренд What's going on / Beez in the Trap соединил два совершенно разных хита – "What's Up?" группы 4 Non Blondes и "Beez in the Trap" Ники Минаж.

В октябре мир захватил тренд What's going on / Beez in the Trap: смотрите видео

Липсинк-видео с двумя людьми, которые стоят прижавшись спиной к спине, стал безумно популярным в Украине и мире.

Ноябрь

Песня "Не п'яна – закохана" взорвала тикток-тренды в ноябре. Особенно вирусным стал звук со словами "Слава Богу, у меня есть ты!", под который массово снимали юмористические и романтические видео популярные блогеры.

Хит Омаргалиевой стал трендовым в тиктоке: смотрите видео

Декабрь

Хотя год еще и не завершился, одним из самых громких событий декабря стала новость о том, что Netflix планирует выкупить компанию Warner Bros. Аудитория тиктока не осталась в стороне и мгновенно превратила это в вирусный тренд.

Фанаты Warner Bros. запустили щемящий тренд в тиктоке: смотрите видео

Пользователи начали массово публиковать видео в которых они прощаются с культовыми фильмами и сериалами Warner Bros., используя кадры из легендарных франшиз, ставших классикой для нескольких поколений зрителей.

Какая композиция стала музыкальным трендом года по данным TikTok?

TikTok опубликовал музыкальные итоги 2025 года и объявил главный музыкальный тренд года. Им стала песня "Anxiety" от Doechii. Композиция, которая 2025 году превратилась в настоящий танцевальный хит.

Doechii – "Anxiety": смотрите видео

Тренд воспроизводил культовый танец из сериала "Принц из Беверли-Хиллз", к которому присоединились звезды шоу – Уилл Смит и Татьяна Али, а также сама Doechii. Челлендж собрал 10 миллионов видео и более 50 миллиардов просмотров, вывел песню в топ-10 Billboard Hot 100 и принес артистке 5 номинаций на "Грэмми".

Что известно о новом тренде с антиитогами 2025 года?