Біг із підстрибуванням підірвав соцмережі: як повторити популярний танок з TikTok

У соціальних мережах з'явився новий тренд, який швидко набирає популярності та вже добрався до України. Користувачі TikTok публікують короткі ролики, на яких виконують популярний танок.

Новий тренд поєднує не тільки звичайний біг, але й ритмічні підскоки, що робить його веселим та видовищним. Про це пише 24 Канал.

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Що відомо про новий тренд у TikTok

Новий ритмічний тренд почав поширюватися завдяки TikTok, в якому блогери додають до пробіжки легкі підстрибування. У результаті виходить веселий танок.

У TikTok завірусив новий тренд: дивіться відео

Приєднатися до вірусного тренду з бігом та підстрибуваннями дуже легко, оскільки танок потребує виконати всього кілька простих кроків.

Передусім потрібно відштовхнутися на опорній нозі, після чого її зігнути в коліні. Після цього ідентичний крок слід повторити з іншою ногою. Коли вам вдалося налагодити координацію і виконати перший крок, то далі залишається виконати це під час бігу.

Цей тренд став настільки популярним, що в TikTok навіть опублікували такий собі посібник, як правильно виконати танок.

Інструкція, як виконати вірусний танок з TikTok: дивіться відео

Цей тренд особливо популярний у Південній Кореї, де користувачі соціальних мереж намагаються продемонструвати, хто найкраще виконає популярний танок. У TikTok навіть публікують підбірки найкращих спроб.

Найкращі спроби нового тренду з TikTok: дивіться відео

Крім того, тренд дозволяє зняти відео з друзями чи близькими. Однак для цього потрібно не тільки мати хорошу координацію, але й опанувати мистецтво синхронних рухів.

Новий тренд у TikTok: дивіться відео