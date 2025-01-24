В Україні з'явиться нова вітряна електростанція за майже пів мільйона євро: де її збудують
- ДТЕК завершить будівництво другої черги Тилігульської ВЕС у Миколаївській області до кінця 2026 року, збільшивши потужність з 144 до 500 мегаватів.
- Сумарні витрати на завершення Тилігульської ВЕС складуть 650 мільйонів євро, а очікувана річна продуктивність становитиме 1,7 терават-годин, що забезпечить електрикою 900 000 будинків і зменшить викиди CO2 на 2,1 мільйона тонн щорічно.
Попри війну в Україні триває розвиток сучасних технологій, зокрема й альтернативних джерел електроенергії. У нашій країні з'явиться нова масштабна вітрова електростанція.
Вартість будівництва нової станції становить 450 мільйонів євро. Якою буде ВЕС та де її збудують – розповідає 24 Канал з посиланням на ДТЕК.
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Де збудують нову ВЕС
До кінця 2026 року компанія ДТЕК має завершити будівництво другої черги Тилігульської ВЕС у Миколаївській області. Замість 19 турбін, які працюють зараз, кількість зросте до 83. Це збільшить потужність вітрової електростанції з 144 до 500 мегаватів.
Вартість будівництва першої черги становила 200 мільйонів євро, то ж сумарні витрати на завершення будівництва Тилігульської ВЕС становитимуть 650 мільйонів євро.
Після завершення проєкту, відповідно до прогнозів, Тилігульська ВЕС вироблятиме щороку 1,7 терават-годин електроенергії. Цього достатньо, аби забезпечити 900 000 будинків електрики. Крім того, прогнозоване зменшення викидів вуглекислого газу в атмосфері на 2,1 мільйона тонн щороку.
Тилігульська ВЕС стане однією з найбільших в Україні / Фото ДТЕК
У майбутньому потужна вітрова електростанція може з'явитися і в Полтавській області – це буде ВЕС з потужністю 650 мегаватів. Загалом в Україні активно розвивається альтернативна енергетика, тому з'являється все більше сонячних, вітрових та інших "зелених" станцій.