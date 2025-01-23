Наприклад, ще у 2019 році американський економіст Ахмад Фарукі встановив систему з 25 панелей у себе вдома. Якими є переваги такої інвестиції – розповідає 24 Канал з посиланням на видання PV Magazine, якому Фарукі розповів про свій досвід.

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Якими є переваги встановлення панелей

Ще майже 5 років тому Ахмад Фарукі встановив сонячну станцію в себе вдома. Встановленням займалася спеціалізована компанія, яка під'єднала 25 панелей, один акумулятор для збору енергії та інвертор. Причини такого рішення були дві:

бажання забезпечити стабільне електропостачання в будинку під час можливих перебоїв;

зекономити на заряджанні електромобіля.

До встановлення станції чоловік у середньому щомісяця платив 210 доларів за електроенергію (тобто майже 9 000 гривень) і ця сума постійно зростала. Однак завдяки інвестиції в сонячні панелі в 2023 році ця сума зменшилася до 65 доларів (тобто трохи більш як 2 700 гривень). Водночас тарифи за цей час суттєво зросли, тому без цих панелей чоловікові б довелося платити за електрику значно більше. За підрахунками економіста, мова йде про 375 доларів щомісяця.

Використовуючи цю цифру як точку відліку, мій щомісячний рахунок знизився на 83%,

– зазначив Ахмад Фарукі.

За його прогнозами, до кінця 2026 року встановлення сонячної станції, яке є не дешевим задоволенням, має повністю окупитися. Однак за умови чергового зростання тарифів, це відбудеться швидше.

Сонячна станція у Фарукі працює так: вона накопичує сонячну енергію в години меншого навантаження, коли електрика дешевка і використовує її в години пік, коли електрика є дорожчою. Коли ж панелі виробляють недостатньо електрики для того, аби повністю живити будинок, то її подають з акумулятора на шість основних ліній. Батарея віддає заряд, поки його рівень не знизиться до 30%, а тоді переходить в режим очікування. Таким чином акумулятор зберігає енергію на випадок відключень світла.



Акумулятор живить будинок, якщо не вистачає енергії від панелей / Фото PV Magazine

За хорошої погоди, коли нема потреби вмикати кондиціонер, акумулятор може живити будинок з ранку і до 22 або 23 години вечора. Влітку ж режим очікування вмикається близько 18 – 19 вечора.

Серед проблем Фарукі вказує на зношення акумулятора. Перша заміна батареї відбулася через місяць після встановлення через технічну помилку. Тепер же в акумулятора суттєво скоротилася ємність.