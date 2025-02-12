Роки реформ коту під хвіст: Трамп таки узаконив пластикові соломинки

Дональд Трамп вирішив позбутися "безглуздої ситуації", яка безпосередньо впливає на його повсякденне життя. Мовиться про паперові соломинки.

Президент США підписав указ, який скасовує політику адміністрації Джо Байдена щодо поетапної відмови від федеральних закупівель виробів із одноразового пластику, зокрема – соломинок для напоїв. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Трамп звів нанівець плани адміністрації Байдена

Своє рішення Трамп пояснив тим, що паперові соломинки буцімто "нефункціональні, містять хімічні речовини, які можуть становити загрозу для здоров'я людини, вони дорожчі у виробництві, ніж пластикові, і часто вимагають використовувати кількох соломинок".

Це абсурдна ситуація. Ми повертаємось до використання пластикових соломинок,

– сказав Трамп під час підписання указу.

Виробники пластику привітали цей крок Трампа.

Адміністрація Байдена оголосила про план скорочення закупівлі одноразового пластику на федеральному рівні. Він передбачав замінити пластик на багаторазові або матеріали, що легко переробляються.

Політика Байдена передбачала повну заборону пластикових соломинок та іншого одноразового пластику до 2035 року. Трамп же заявляв, що це "мертва" політика.

Чому рішення Трампа неправильне

За два десятиліття, починаючи з 2000 року, глобальне щорічне виробництво пластику подвоїлося, досягнувши близько 460 мільйонів тонн, і очікується, що до 2050 року воно знову збільшиться вчетверо.

Менше 10% цих пластикових відходів зараз переробляється. Решта незмінно потрапляє у довкілля. За оцінками експертів, щохвилини в океан скидається еквівалент однієї вантажівки, наповненої пластиком.

Значна частина цього сміття складається з одноразових пластикових виробів, таких як соломинки, які складають близько 40% виробництва пластику.



Пластик / Фото Getty Images

Пластик душить і змушує задихатись морських істот і птахів, а мікропластик був знайдений глибоко в тілі тварин, включно з людиною. Дослідження показали, що пластик присутній у мозку, яєчках, крові та навіть плаценті людини.

За даними правозахисної групи Straws Turtle Island Restoration Network, у Сполучених Штатах щодня використовують понад 390 мільйонів соломинок, здебільшого протягом 30 хвилин або менше.

Соломинки розкладаються щонайменше 200 років і становлять загрозу для черепах та інших диких тварин, оскільки вони розкладаються на мікропластик.

Трамп відкидає занепокоєння екологів щодо пластику.

"Я не думаю, що пластик вплине на акулу, коли вона їсть, пробираючись крізь океан", – говорив він.