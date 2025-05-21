Єдиний державний символ у Ватикані: як український тризуб з'явився в соборі Святого Петра

У соборі Святого Петра у Ватикані є маловідома, але унікальна пам’ятка, пов’язана з Україною. Це мозаїчні зображення рівноапостольних князя Володимира та княгині Ольги, прикрашені золотим тризубом на синьому фоні.

Вони розташовані у недоступній для туристів частині собору. Унікальність цих мозаїчних зображень в тому, що у Ватикані діє сувора заборона на використання символіки інших держав, передає 24 Канал.

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Як український тризуб опинився у Ватикані

У соборі Святого Петра у Ватикані знаходяться мозаїки з зображенням князя Володимира та княгині Ольги, прикрашені золотим тризубом на синьому фоні. Відомо, що обидві роботи з’явилися там у 1989 році.

Ініціатором ідеї розміщення мозаїки був представник української діаспори в США греко-католицький священник Василь Лостен. Він кілька місяців вів переговори про це з Ватиканом, у підсумку Апостольський делегатом Ватиканської базиліки Святого Петра Архієпископ Ліно Заніні дав позитивну відповідь Лостену. Автором мозаїк виступив італійський художник, професор Уго Маццеі.

У соборі Святого Петра можна знайти український тризуб / Фото "Духовна велич Львова"

Схоже, за наполяганням Лостена, митець додав до образу Володимира тризуб, який вважався особистим знаком київського князя. Втім, цей символ з 20 століття є також і символом незалежної української держави. Саме з ним відбувалися українські визвольні змагання 1917 – 1921 років, також його активно використовували українські повстанці під час Другої світової війни, крім того, він був одним з найпопулярніших символів української держави в діаспорі та серед дисидентів і одним з найбільш ненависних символів України для російських окупантів в СРСР.

Таким чином, поява тризубу у Ватикані, нібито не як символу держави Україна, а княжого знаку набула великого політичного значення, адже тризуб став символом заснованого в тому ж 1989-му році "Народного руху", а згодом – у 1992-му – офіційним гербовим символом незалежної держави Україна.

Зауважимо, що знайти ці мозаїки непросто, адже їх немає в путівниках по Собору Святого Петра. Вони розташовані у вівтарі святого Еразма – за статуєю святого Петра. Це капела, призначена для сповідей, тому вона зачинена для туристів.

До слова, у 101 році в Херсонесі (Криму) було страчено четвертого Папу Римського Климента I. Його мощі і досі зберігаються в Україні.