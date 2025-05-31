"Убити тирана": що відомо про промовисту книжку, яку Зеленський купив на "Книжковому Арсеналі"
- Президент України Володимир Зеленський придбав книгу "Убити тирана" італійського юриста Альдо Андреа Кассі, яка досліджує історію тираноборства від античності до сучасності.
- Книга аналізує моральні, політичні та юридичні підстави для вбивства тиранів, згадуючи сучасних лідерів, таких як Владімір Путін та Кім Чен Ин.
Під час візиту на "Книжковий Арсенал" президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською придбав книгу Альдо Андреа Кассі "Убити тирана". У ній досліджується історія тираноборства від античності до сучасності.
У книзі також згадуються сучасні лідери, яких автор вважає тиранами, зокрема Владімір Путін, Кім Чен Ин і Віктор Орбан. 24 Канал розповідає усе, що відомо про книгу "Убити тирана", яку придбав Володимир Зеленський на "Книжковому Арсеналі".
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Що відомо про книгу "Убити тирана"
Книга "Убити тирана. Історія тираноборства від Цезаря до Каддафі" – науково-популярне дослідження італійського юриста Альдо Андреа Кассі. Автор, який викладає юридичну антропологію та історію права в університеті Брешії, спеціалізується на західній політичній філософії, історії тиранії, Італії та західної цивілізації.
У книзі розглянуто зміну ставлення до тиранів у різні історичні періоди – від античності до XXI століття. Основна увага приділена моральним, політичним і юридичним підставам для вбивства тирана.
"Убити тирана" / Фото Yakaboo
Кассі аналізує тему тиранії та тираноборства від античності до 2021 року, зокрема він досліджує, як суспільства в різні часи виправдовували або засуджували вбивства тиранів. У фінальній частині книги згадані сучасні лідери, яких автор відносить до сучасних тиранів, серед них – Владімір Путін, Сі Цзіньпін, Реджеп Таїп Ердоган, Віктор Орбан та Кім Чен Ин.
Також автор звертається до ідей відомих мислителів – Арістотеля, Геродота, Ніколло Мак'явеллі, Бенедикта Спіноза, Томаса Гоббса, Мартіна Лютера, Жан-Жака Руссо, а також українського публіциста, історика та філософа Михайла Драгоманова, зокрема його праці "Тираногубство в Росії та дії в Західній Європі" (1881 рік).
Судячи з відгуків на Goodreads, це швидше академічне дослідження, ніж популярне читво. Середня оцінка книги становить 3,33 з 5, а читачі відзначають ґрунтовний аналіз історичних джерел та влучні паралелі із сучасністю.