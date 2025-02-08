Український бариста прочитав лекцію про каву у Кембриджі
- Вадим Грановський, український бариста і засновник проєкту Coffee Care, прочитав лекцію в Кембриджському університеті про українську культуру споживання кави.
- Під час лекції обговорювали українську культуру та ідентичність, а також дегустували авторський напій Flat Red, що поєднує каву та гранат.
Культура кави дуже прижилась в Україні та стала доволі популярною. зокрема, українські баристи досягли того рівня професійності, коли читають лекції за кордоном.
Бариста та засновник проєкту для військових Coffee Care Вадим Грановський виступив із лекцією в Кембриджському університеті, присвяченою українській культурі споживання кави. Про це пише 24 Канал із посиланням на його фейсбук.
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Як пройшла лекція
Під час виступу бариста цитував лондонську редакцію щоденника Павла Алепського "Подорож антіохійського патріарха Макарія", в якому описані враження від відвідування України в середині XVII століття.
Лекція та розмова про українську культуру й ідентичність стали духовною та інтелектуальною частиною події. А матеріальним, відчутним досвідом була дегустація авторського напою Flat Red,
– зазначив він.
Також він розповів про твір сирійського мандрівника, який став літературною пам’яткою, та про роль Агатангела Кримського в тому, що цей щоденник опинився в Україні.
Бариста варить каву / Фото з фейсбуку
Грановський наголосив, що створений в Україні напій Flat Red, який поєднує каву та гранат, зміг передати в Кембриджі український наратив. Він додав, що під час заходу десятки студентів слухали лекцію, куштували каву, ставили запитання та обговорювали Україну.