Там, де точно цього не очікуєш: яка країна світу зробила українську мову офіційною
- Українська мова визнана другою офіційною в одній з муніципалітетів Південної Америки через велику громаду українських нащадків.
- Там проживають сотні тисяч людей українського походження.
За понад 10 тисяч кілометрів від Києва в одному з муніципалітетів Латинської Америки українська мова не просто звучить на вулицях, а офіційно закріплена на рівні з державною. Українська культура там стала невід'ємною частиною життя.
Відповідне рішення було одноголосно ухвалене міською радою Прудентополіса 5 жовтня 2021 року, пише Nossa Gente.
Чому українська мова стала офіційною у Прудентополісі?
Проєкт рішення виніс на розгляд депутат Маурісіо Босак, а пояснювальну записку підготував очільник Українсько-Бразильської Центральної Репрезентації та адвокат Віторіо Соротюк.
У документі наголошується, що в бразильському муніципалітетів Прудентополіс українська мова є однією з найуживаніших після португальської. Також зазначається, що деякі місцеві жителі навчалися в Україні, а після повернення долучилися до розвитку свого муніципалітету.
Де розташований Прудентополіс: дивіться на карті
Крім того, у 2019 році Прудентополіс став містом-побратимом Тернополя. У штаті Парана проживають сотні тисяч людей українського походження. Перші переселенці з України прибули сюди наприкінці XIX століття, а четверта хвиля міграції відбулася вже після завершення Другої світової війни.
Нащадки українців у регіоні намагаються підтримувати зв'язок із історичною батьківщиною. Вони зберігають музичні та танцювальні традиції, створюють фольклорні групи й хори, а також активно розвивають релігійні громади.
У якій країні найбільша українська діаспора?
Наразі не існує актуальної та офіційної статистики, яка б точно відображала кількість української діаспори в різних країнах світу.
Однак за останніми даними Міністерства закордонних справ, оприлюдненими у 2020 році, найбільше українців проживало в Росія. Це пояснювали не лише географічною близькістю, а й історичними обставинами, зокрема масовими засланнями та примусовими переселеннями українців.
Достеменно невідомо, в якій країні наразі найбільша українська діаспора / Фото Unsplash
Втім, повномасштабне вторгнення Росії у 2022 році спричинило значні міграційні зміни. Частина українців могла виїхати з Росія, водночас у багатьох інших державах їх кількість, ймовірно, зросла.
Відомо, що другою країною за чисельністю української діаспори вважається Канада. Масова еміграція українців туди розпочалася ще у ХІХ – ХХ століттях.
В яких країнах Європи українців найбільше?
Станом на травень 2025 року в Європі проживало близько 5,1 мільйона українських біженців, а загалом у світі – приблизно 5,6 мільйонів. Більшість людей залишали Україну через кордон із Польщею.
Європейський Союз надає українцям тимчасовий захист, який передбачає доступ до житла, соціальної допомоги, медицини, а також можливість працювати й навчатися. Найбільше українських біженців прийняла Німеччина – понад 1,2 мільйона осіб.
Також значна кількість українців перебуває у Польщі, Чехії, Великій Британії та Іспанії. Натомість найменше українських біженців зафіксували у Боснії та Герцеговині – лише близько 270 осіб.