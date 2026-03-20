Мазепа і Сагайдачний мали інші прізвища: історик розкрив, як насправді звали гетьмананів

Багато відомих гетьманів України насправді носили зовсім інші прізвища, ніж ті, під якими вони увійшли в історію. Усе через те, що чимало імен є радше прізвиськами або псевдонімами.

Про те, якими були справжні прізвища українських гетьманів, розповідає у своєму відео на YouTube український історик і глава Інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров.

Які прізвища насправді мали українські гетьмани?

Історик розповів, що засновник Запорізької Січі "Байда" насправді мав ім'я Дмитро Іванович князь Вишневецький. Натомість у випадку Петра Конашевича-Сагайдачного ситуація ще цікавіша.

Він не Петро Коношевич-Сагайдачний – це не подвійне прізвище. Він – Петро Кононович. Його батько – Конон (Конаш), тож він Коношевич по батькові, а Сагайдачний – це не його прізвище, це, насправді, його позивний, псевдонім. Справжнє ж прізвище Петра Коношевича Сагайдачного – Попель,

– пояснив Алфьоров.

Петро Конашевич-Сагайдачний / Портрет гетьмана

Подібна історія і з Іваном Мазепою, адже його рід мав повне прізвище Мазепи-Колядинські. Гетьман Павло Тетеря також відомий під позивним, адже насправді він мав прізвище Мошковський.

Інші приклади не менш показові. Дем'ян Многогрішний у документах підписувався як Дем'ян Ігнатович, а "Многогрішний" було радше прізвиськом. Іван Самойлович, якого інколи називали Поповичем через походження, ймовірно, мав інше родове прізвище.

Так само гетьман Павло Бут, відомий як Павлюк, насправді мав прізвище Михнович. Водночас рід Данила Апостола, за однією з версій, міг походити з молдовської знаті та мати прізвище Катаржі.

Водночас за іншою версією рід гетьмана міг походити з Полтавщини та мати прізвище "Царі".

Данило Апостол / Портрет гетьмана

Цікаво, що навіть останній гетьман Кирило Розумовський походив із роду Розумів, які з часом "ошляхетнили" своє прізвище, додавши закінчення "-ський".

Який гетьман найдовше залишався при владі?

Історик Володимир Свербигуз в інтерв'ю газеті "День" розповів, що Іван Мазепа залишався при владі впродовж 22 років, що є найдовшим часом легітимного правління серед українських гетьманів.

Іван Мазепа / Портрет з колекції Дніпровського художнього музею

У цей період активно розвивалася барокова культура, відома як козацьке бароко, яка сформувала архітектурне обличчя багатьох українських міст, зокрема Києва. Окрім цього, значного розвитку набула українська міська культура.

Також у часи Мазепи розвинулася політична доктрина "тисячоліття" Гетьманщини, яка виводила її коріння ще з княжої доби.

Чому ми не знаємо, як точно виглядав Мазепа?