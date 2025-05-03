Їм десятки років, а вони знову популярні: 5 давніх українських пісень, які завірусилися в TikTok

Дивовижно, але TikTok здатен вдихнути нове життя в пісні, яким уже десятки років. Молодь масово відкриває для себе музику, яку слухали їхні батьки, а іноді й дідусі з бабусями.

Український TikTok останніми роками стає не лише майданчиком для нових музичних трендів, а й місцем, де відбувається переосмислення культурної спадщини. 24 Канал зібрав п’ять українських композицій, яким десятки років, але які знову стали хітами.

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"Атата (ренебе)"

Композиція "Атата (ренебе)", створена Вовою зі Львова та Іваном Дорном ще 13 років тому, несподівано повернулась у тренди завдяки TikTok. Молодь активно ділиться відео з цим треком і дивується, чому раніше ніколи його не чула.

"Атата (ренебе)" – Вова зі Львова та Іван Дорн: дивіться відео

"Парова машина"

Автентична народна пісня "Парова машина" завірусилася в TikTok у 2023 році та миттєво стала хітом платформи. Виконання належить співачці й літературознавиці Ярині Квасній.

Цікаво, що вона записала свій варіант пісні зовсім спонтанно – просто після музичного вечора "Леся Квартиринка" на кіностудії Довженка, де виступала.

Ярина Квасній виконала пісню "Парова машина": дивіться відео

"Не стій під вікном"

Пісня "Не стій під вікном" (вона ж – "Заручена") у виконанні Русі, що побачила світ ще у 1989 році в альбомі "Ворожка", набула шаленої популярності навесні 2022 року.

Тоді українці активно знімали відео для зняття стресу, і саме цей трек часто звучав у роликах про сумнозвісного "Чмоню" – полоненого російського солдата, який став інтернет-мемом. Пізніше пісню використовували й у мемах про Віктора Медведчука.

"Не стій під вікном" ("Заручена") – Руся: дивіться відео

"Пісня буде поміж нас"

"Пісня буде поміж нас" – легендарна композиція Володимира Івасюка, написана ще в 1971 році. Вона несподівано здобула друге дихання у TikTok.

З весни 2022 року її активно використовують у відео з мальовничими українськими краєвидами, особливо Карпат. Для багатьох молодих слухачів ця пісня стала справжнім відкриттям.

"Пісня буде поміж нас" – Володимир Івасюк: дивіться відео

"Зцапала-злапала"

Пісня "Зцапала-злапала" гурту Бумбокс, якій понад 20 років, несподівано увірвалася в TikTok на початку березня цього року й одразу стала вірусним трендом. Її ритмічна мелодія та впізнаваний приспів сподобалися тіктокерам, і вони почали масово додавати трек до своїх відео. Завдяки цьому про композицію дізналося нове покоління слухачів.

"Зцапала-злапала" – Бумбокс: дивіться відео

До слова, нещодавно відомо модель Белла Хадід у своєму відео в TikTok використала українську пісню "Різні" гурту Quest Pistols. Воно зібрало понад пів мільйона переглядів, десятки тисяч вподобань та безліч коментарів, зокрема від українців.