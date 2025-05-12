Молдова, Білорусь, Росія: хто з українців представляв інші країни на Євробаченні

Євробачення – міжнародний пісенний конкурс, у якому щороку беруть участь пресдтавники десятків країн. Однак не обов'язково бути громадянином тієї країни, яку ти хочеш представляти.

Цього року за право представити Сан-Марино змагався український співак TESLENKO, однак у нацвідборі він посів 3-тє місце. Хто ж з українців таки представив інші країни – розповідає 24 Канал.

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Росія 2009

Анастасія Приходько у 2009 році подала заявку на український національний відбір на Євробачення і тоді її з піснею "Мамо" називали фавориткою серед учасників. Однак її дискваліфікували за порушення регламенту національного відбору, хоча Приходько з цим не погоджувалася і писала відкритого листа президенту Вікторові Ющенку та подавала заяву до суду.

На тлі скандалу за кілька днів до фіналу українського нацвідбору журі російського відбору вирішило прийняти Анастасію Приходько 16-ю учасницею фіналу, який відбувався 7 березня, за день до українського фіналу. Для участі в російському відборі Приходько частково переклала пісню "Мамо" російською й перемогла, тому представила Росію на конкурсі, який у 2009 році приймала Москва. Там вона посіла 11-те місце.

Анастасія Приходько – "Мамо": дивіться відео

Молдова 2015

Едуард Романюта з Тернополя з 2012 року намагався потрапити на Євробачення та брав участь у національних відборах. Ще одна спроба мала відбутися у 2015 році – тоді спільно зі шведськими авторами була підготовлена пісня для нацвідбору. Однак Україна відмовилася від участі в конкурсі.

Тому Романюта вирішив спробувати свої сили на національному відборі Молдови, де й переміг, тому й поїхав представляти країну на конкурс у Відні. На жаль, до фіналу конкурсу Едуард Романюта не пройшов.

Едуард Романюта – "I Want Your Love": дивіться відео

Білорусь 2018

У 2018 році співак Alekseev вирішив податися з піснею "Forever" на національний відбрі Білорусі на Євробачення. Таке рішення, ймовірно, пояснювало те, що у цій країні співак мав неабияку популярність. Тому прогнозовано він здобув там перемогу й отримав право представити Білорусь на конкурсі в Лісабоні.

Однак, на жаль, у фінал конкурсу Alekseev тоді не пройшов.

Alekseev – "Forever": дивіться відео

У 2023 та 2024 роках за право представити Швецію також змагалася українська співачка Марія Сур з Запоріжжя, яка через повномасштабну війну виїхала з України. Вона двічі проходила у фінал відбору, однак права представити країну на конкурсі не здобула.