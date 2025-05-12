В этом году за право представить Сан-Марино соревновался украинский певец TESLENKO украинский певец TESLENKO, однако в нацотборе он занял 3-е место. Кто же из украинцев таки представил другие страны – рассказывает 24 Канал.

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Россия 2009

Анастасия Приходько в 2009 году подала заявку на украинский национальный отбор на Евровидение и тогда ее с песней "Мамо" называли фавориткой среди участников. Однако ее дисквалифицировали за нарушение регламента национального отбора, хотя Приходько с этим не соглашалась и писала открытое письмо президенту Виктору Ющенко и подавала заявление в суд.

На фоне скандала за несколько дней до финала украинского нацотбора жюри российского отбора решило принять Анастасию Приходько 16-й участницей финала, который проходил 7 марта, за день до украинского финала. Для участия в российском отборе Приходько частично перевела песню "Мамо" на русский и победила, поэтому представила Россию на конкурсе, который в 2009 году принимала Москва. Там она заняла 11-е место.

Анастасия Приходько – "Мамо": смотрите видео

Молдова 2015

Эдуард Романюта из Тернополя с 2012 года пытался попасть на Евровидение и участвовал в национальных отборах. Еще одна попытка должна была состояться в 2015 году – тогда совместно со шведскими авторами была подготовлена песня для нацотбора. Однако Украина отказалась от участия в конкурсе.

Поэтому Романюта решил попробовать свои силы на национальном отборе Молдовы, где и победил, поэтому и поехал представлять страну на конкурс в Вене. К сожалению, в финал конкурса Эдуард Романюта не прошел.

Эдуард Романюта – "I Want Your Love": смотрите видео

Беларусь 2018

В 2018 году певец Alekseev решил податься с песней "Forever" на национальный отборе Беларуси на Евровидение. Такое решение, вероятно, объясняло то, что в этой стране певец имел большую популярность. Поэтому прогнозируемо он получил там победу и получил право представить Беларусь на конкурсе в Лиссабоне.

Однако, к сожалению, в финал конкурса Alekseev тогда не прошел.

Alekseev – "Forever": смотрите видео

В 2023 и 2024 годах за право представить Швецию также соревновалась украинская певица Мария Сур из Запорожья, которая из-за полномасштабной войны выехала из Украины. Она дважды проходила в финал отбора, однако права представить страну на конкурсе не получила.