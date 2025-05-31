Як скандинави у середньовіччі називали українців: історик розкрив маловідому назву нашого народу
- Скандинави називали українців у середньовіччі по-своєму.
- Історик Олександр Алфьоров порівняв цю назву з іспанським регіоном Кастилія.
У середньовіччі українців знали не лише як русинів. Скандинави мали для нас зовсім іншу назву.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео українського історика Олександра Алфьорова в YouTube.
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Як скандинави називали українців у середньовіччі
Історик зазначає, що середньовічна назва української держави – Русь. Однак греки називали нас "Росія". Водночас скандинави придумали власну назву для нашої держави.
Вони називали нас "гардарики". Це слово позначає місцевість з великою кількістю градів, укріплених міст,
– розповідає Алфьоров.
Макет Києва 10 – 13 століття / Фото st-sophia.org.ua
Він додав, що в Україні і до сьогодні збереглася чимала кількість старовинних городищ – від яких і до нині залишилися вали.
Також цікаву паралель Алфьоров провів і з іспанським регіоном Кастилія.
"Назва Кастилія походить за таким самим принципом: кастил – замок, Кастилія – земля замків", – пояснює історик.
До слова, в давнину Київ також мав ще одну назву, яку історики не можуть розгадати і досі. У трактаті візантійського імператора Костянтина VII Багрянородного місто згадується як Самбатас.