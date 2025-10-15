Не така, як у всіх: що особливого було в каві, яку пив Іван Франко
- Іван Франко мав улюблений рецепт кави під назвою "триповерхова".
- Кав'ярні відігравали важливу роль у житті Франка, слугуючи місцем для спілкування з друзями та обговорення культурних і політичних питань.
Мало хто знає, але Іван Франко мав свій улюблений рецепт кави, який вирізнявся серед інших. У Львові її називали "триповерховою".
Яку каву полюбляв Іван Франко?
Іван Франко мав свою улюблену каву – не звичайну чорну, а "триповерхову". У Львові так називали напій із трьох шарів: перший – ароматна кава, другий – вершки або сметанка, а третій – домашнє печиво чи випічка.
Письменник настільки полюбляв цей напій, що навіть "передавав" його своїм героям. У романі "Основи суспільності" графиня Олімпія Торська пригощає гостей саме кавою з домашньою булкою.
Також родина Франків відзначалася тим, що запрошувала друзів до себе на чай. Саме дружина письменника Ольга привнесла у дім традицію чаювання. У них був гарний самовар, який Іван Франко привіз із Києва чи, за іншою версією, з Одеси.
Яка була роль кав'ярень в житті Франка?
Як розповіла Наталія Тихолоз в інтерв'ю для YouTube-каналу "Пороблено", кав'ярні, особливо віденського типу, посідали важливе місце в житті Івана Франка. Вони були для нього місцем для спілкування з друзями та читання свіжої преси. Це був своєрідний ритуал, який допомагав залишатися в центрі культурного життя Львова.
Цікаво, що Франко не лише любив смак кави, а й цінував її аромат. Він вірив, що кава допомагає йому зосередитися на творчості. У своїх листах письменник не раз згадував кав'ярні, де проводив час у колі друзів та колег, обговорюючи актуальні питання культури та політики.
Якими мовами володів Франко?
За різними підрахунками, Іван Франко володів 48 мовами, з яких перекладав твори на українську. Серед них не лише європейські, а й східні та давні мови, зокрема давньогрецька й латина.
Саме Франко став першим, хто переклав українською мовою "Книгу Буття" зі Старого Завіту. Досконало письменник знав щонайменше 14 мов, а деякими навіть писав власні тексти.
У його доробку є твори українською, польською та німецькою мовами, а подекуди згадується, що він писав і болгарською, чеською та російською. Відомо, що іноземними мовами Франко писав не лише художні твори, а й наукові чи публіцистичні статті.