Залужний відвідав Лондонський книжковий ярмарок і анонсував свою майбутню книгу

Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відвідав український стенд на книжковому ярмарку в Лондоні. Там він анонсував нову книжку про повномасштабне вторгнення.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Валерія Залужного.

Дивіться також Який твір називають "найтравматичнішим" в українській літературі: його читають у школі

Що відомо про візит Залужного на ярмарок у Лондоні

Залужний відвідав український стенд на книжковому ярмарку в Лондоні, який, за його словами, "одна з найважливіших подій у видавничій індустрії". Він також зазначив, що дуже цінним є те, що на ярмарку представлено українські книги.

Багато дитячих, художні на різний смак, освіта, психологія. Але особливе місце займає воєнна література, яка розповідає про складний досвід українців у темні часи. Наша книга не просто представляє Україну, а й привертає увагу до проблем та розповідає про героїчний спротив. Бо світ має знати більше про феномен людей, які по цей час б’ються за свою свободу,

– наголосив Залужний.

Залужний на книжковому ярмарку у Лондоні / Фото Валерія Залужного

Як повідомляє "Читомо", під час зустрічі Залужний анонсував вихід своїх нових книжок, серед яких роман, що розповідає про 13 реальних подій, які відбулися під час повномасштабного вторгнення. Завершити роботу над книгою посол планує вже цієї осені.

Залужний анонсував вихід своїх нових книжок / Фото Валерія Залужного

Крім того, Залужний придбав собі кілька нових книжок, зокрема "Слова і кулі" Наталії Корнієнко та "Стратегію протистояння" Євгена Силкіна. А також отримав у подарунок британське видання книги Вікторії Амеліної Looking at Women Looking at War від Harper Collins.

Нагадаємо, що у грудні 2024 року у світ вийшла перша книга Залужного "Моя війна". У ній він розповів про свій шлях від звичайного хлопця до головнокомандувача.